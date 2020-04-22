Amerika'da maske takmayana 1000 dolar ceza

ABD'de, şimdiye dek en az 45 bin kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı her ne kadar 819 bini aşmış olsa da,uzmanlar, rakamların değişebileceğine vurgu yapıyor.







800 İLE 1000 DOLAR ARASINDA CEZA





Eyalet sisteminin uygulandığı ülkede, her eyalet salgında kendi özelinde düzenlemeler yaparken, sokağa çıkma yasağı da birçok yerde uygulanıyor.





Ülke genelinde birkaç eyalet, maske takmayanlara para cezası öngören uygulamaları devreye soktu. Teksas eyalet yasaları, yeni düzenlemeyle sokağa çıkarken maske takmayanlara bin dolarlık ceza uygulamasını devreye soktu. Teksas’ı takip eden Kaliforniya’da da, maske düzenlemesine uymayanlara 800 ila 1000 dolar arası ceza kesileceği duyuruldu.





'YÜZ KAPATMAK' SUÇ SAYILIYOR





ABD’de maske takılmasına yönelik alınmaya çalışan cezai yaptırımlar, ülkede 1950’lerden itibaren uygulanan “yüz kapamama” yasasıyla çelişiyor. Suç unsuru taşıdığı için birçok eyalette yüzün kapatılması, federal yasalarca yasaklanmış durumda.