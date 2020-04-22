Samanyolu Haber /Dünya / Amerika'da maske takmayana 1000 dolar ceza /22 Nisan 2020 21:06

Amerika'da maske takmayana 1000 dolar ceza

Amerika'da korona virüs salgının can almaya devam etmesinin ardından tedbirler genişletilmeye başlandı. Birçok eyalet, yasal olmamasına rağmen, maske takmayan kişilere 800 ile 1000 dolar arasında ceza kesiliyor.Dünyayı kasıp kavuran korona virüs can almaya devam ediyor. Virüsün en fazla etki gösterdiği ülkelerden biri olan Amerika'da salgına karşı tedbirler artırılıyor.

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ABD'de, şimdiye dek en az 45 bin kişi hayatını kaybetti. Vaka sayısı her ne kadar 819 bini aşmış olsa da,uzmanlar, rakamların değişebileceğine vurgu yapıyor.  

800 İLE 1000 DOLAR ARASINDA CEZA 

Eyalet sisteminin uygulandığı ülkede, her eyalet salgında kendi özelinde düzenlemeler yaparken, sokağa çıkma yasağı da birçok yerde uygulanıyor.  

Ülke genelinde birkaç eyalet, maske takmayanlara para cezası öngören uygulamaları devreye soktu. Teksas eyalet yasaları, yeni düzenlemeyle sokağa çıkarken maske takmayanlara bin dolarlık ceza uygulamasını devreye soktu. Teksas’ı takip eden Kaliforniya’da da, maske düzenlemesine uymayanlara 800 ila 1000 dolar arası ceza kesileceği duyuruldu.

'YÜZ KAPATMAK' SUÇ SAYILIYOR 

ABD’de maske takılmasına yönelik alınmaya çalışan cezai yaptırımlar, ülkede 1950’lerden itibaren uygulanan “yüz kapamama” yasasıyla çelişiyor. Suç unsuru taşıdığı için birçok eyalette yüzün kapatılması, federal yasalarca yasaklanmış durumda.  
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