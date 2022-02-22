Samanyolu Haber /Dünya / Amsterdam’daki Apple mağazasında rehine krizi /22 Şubat 2022 22:25

Amsterdam’daki Apple mağazasında rehine krizi

Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan Apple mağazasında silahlı soyguncuların en az 1 kişiyi rehin aldığı bildirildi.

SHABER3.COM

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da bulunan Apple mağazasında silahlı soyguncuların en az 1 kişiyi rehin aldığı bildirildi.

Hollanda polisinden yapılan ilk açıklamada, silahlı bir kişinin Apple mağazasında en az bir kişiyi rehin aldığı belirtildi.

Olay yerine çok sayıda özel kuvvet ekibi gönderildi.

Yerel AT5 kanalında yayınlanan görüntülerde bir kişinin silahla rehin alındığı görüldü.

Amsterdam emniyetinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Mağazada silahlı bir kişi bulunuyor. Polis ekipleri özel birimlerin de aralarında olduğu çok sayıda birimle durumu kontrol altına alabilmek için yerine intikal ettirildi. Apple Store'daki durumla ilgili bilgileri, oradaki soruşturma ve çabalarımızı koruyabilmek amacıyla kısıtlıyoruz."

Bölgenin emniyet çemberi altına alındığı ve mahalle sakinlerinin evlerinde kalmasının talep edildiği de gelen bilgiler arasında.


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