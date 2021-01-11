Samanyolu Haber /Gündem / Anadolu Ajansı 'Aşılar, dağıtım için TIR’lara yükleniyor' haberi yaptı , Daha sonra sildi /11 Ocak 2021 15:24

Anadolu Ajansı 'Aşılar, dağıtım için TIR’lara yükleniyor' haberi yaptı , Daha sonra sildi

Anadolu Ajansı Twitter'da 30 Aralık’ta Çin’den getirilen koronavirüs aşılarının, dağıtım yapılmak üzere TIR’lara yüklenmeye başlandığını duyurdu. Kısa sürede çok kez paylaşılan tweet daha sonra kaldırıldı.

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Anadolu Ajansı, Sinovac tarafından üretilen CoronaVac aşılarının, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarından dağıtım yapılmak üzere tırlara yüklendiğini bildirdi. Aşı paylaşımı kısa sürede gündem olurken, AA daha sonra söz konusu paylaşımını kaldırdı.


Koronavirüs aşılarının dağıtım yapılmak üzere TIR'lara yüklenmeye başlandığını duyuran AA, daha sonra haberi, "Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'ndaki Çin'den gelen CoronaVac aşılarını yurt geneline ulaştıracak sevkiyat tırları basın mensuplarınca görüntülendi" şeklinde değiştirdi.

"ARAÇLAR TANITILDI"

AA daha sonraki yaptığı yeni paylaşımda "#Canlı: Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşılarının dağıtımını gerçekleştirecek araçlar basına tanıtılıyor" ifadelerine yer verdi.

Sağlık Bakanlığı, 11 Aralık’ta aşılamaya başlanacağını duyurmasına rağmen aşıların gelmesi gecikmiş, Türkiye aşıları 30 Aralık’ta teslim almıştı.

30 Aralık’ta Türkiye’ye getirilen aşılar Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarında 14 günlük incelemeye alınmıştı.


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