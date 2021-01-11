Anadolu Ajansı 'Aşılar, dağıtım için TIR’lara yükleniyor' haberi yaptı , Daha sonra sildi

Anadolu Ajansı, Sinovac tarafından üretilen CoronaVac aşılarının, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Laboratuvarlarından dağıtım yapılmak üzere tırlara yüklendiğini bildirdi. Aşı paylaşımı kısa sürede gündem olurken, AA daha sonra söz konusu paylaşımını kaldırdı.









Koronavirüs aşılarının dağıtım yapılmak üzere TIR'lara yüklenmeye başlandığını duyuran AA, daha sonra haberi, "Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Aşı ve İlaç Deposu'ndaki Çin'den gelen CoronaVac aşılarını yurt geneline ulaştıracak sevkiyat tırları basın mensuplarınca görüntülendi" şeklinde değiştirdi.



