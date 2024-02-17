Anadolu Otoyolu'nda trafik kazası: 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı geçişinde cip ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Gazete Duvar'da yer alan habere göre, otoyolun Ankara istikametinde ilerleyen İsmet K. idaresindeki cip, Sarıçökek mevkisinde önünde seyreden Ali Ç. yönetimindeki otomobille çarpıştı.



Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık personelinin yaptığı incelemede, otomobilde bulunan Feride Ç.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.



Kazada ağır yaralanan sürücüler ile otomobildeki Duygu ve Mihra Ç, Düzce ile Bolu'daki hastanelere kaldırıldı.



Sürücü Ali Ç. ile Duygu Ç, tedavi gördükleri hastanelerde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



