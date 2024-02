İngiltere'de Gazze eylemi: Binlerce kişi yürüdü

Londra'da Filistin'e destek için şehrin en işlek noktalarından Marble Arch'ta toplanan göstericiler, daha sonra İsrail’in Londra Büyükelçiliğine yürüdü."Özgür Filistin", "İsrail bir apartheid devlettir", "Soykırımı durdurun" ve "Filistinlilerin hayatı önemlidir" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, İngiltere'nin İsrail'e verdiği desteği sonlandırması çağrısında bulundu.Gösteriye katılanlar arasında, İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin eski lideri ve milletvekili Jeremy Corbyn, Filistin'in İngiltere'deki Misyonunun Başkanı Büyükelçi Hüsam Zomlot ve Filistin'in Batı Şeria bölgesindeki Beytüllahim kentinin Evanjelist Luther Kilisesi papazı Munther Isaac da yer aldı.Büyükelçi Zomlot, gösteride yaptığı konuşmada, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını "soykırım" ve "etnik temizlik" olarak niteleyerek, şunları söyledi:"Neler olduğunu görüyorsunuz, olanlar karşısında dehşete düşüyorsunuz, hükümetinizin eylemsizliği karşısında şok oluyorsunuz. Öfkenize sahip çıkın, kızgınlığınıza sahip çıkın, dehşetinize sahip çıkın ve onu kullanın, adalet arayışında kullanın."Papaz Munther Isaac da İsrail'in Filistinlilerin hayatlarını hiçe saydığını dile getirerek, her ne olursa olsun Filistin halkının bu yaşananların üstesinden gelerek yeniden ayağa kalkacağını aktardı.Gösteriye tekerlekli sandalyesiyle katılan engelli Kim Fisher, kendisini Filistin halkıyla dayanışma gösterisine gelmeye mecbur hissettiğini, bunu yapmak zorunda olduğunu dile getirerek, gösterilere katılabilmek için Oxford’dan Londra’ya 7 kez geldiğini ifade etti.Yürüyüşe, tekerlekli sandalyesine yerleştirdiği oyuncak bebeklerle katılan Fisher, bunlara İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında öldürülen bebek ve çocukların isimlerini verdiğini söyledi.Fisher, "(Oyuncak bebek) Şifa ile gösteriye geliyorum. Şifa, Gazze'de ölen bir çocuğu temsil ediyor. Bu da Basel ve Gazze'deki ölü bir bebeği temsil ediyor. Ona (Basel’e) Cenin'de vurularak öldürülen iki çocuktan birinin adı verildi" dedi.Konuşmasında, İngiliz hükümetine de çağrıda bulunan Fisher, "Öncelikle hükümetin İsrail'i silahlandırmayı bırakmasını istiyorum ve derhal kalıcı bir ateşkes çağrısında bulunmalıyız. Aynı zamanda, soykırımın suç ortağı olduğumuz gerçeğini kabul etmeliyiz ve buna bir son vermeliyiz ve Filistin'i kesinlikle tanımalıyız" diye konuştu.Fisher, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını "soykırım" olarak niteleyerek, şunları kaydetti:"Bu, kesinlikle soykırım, çok açık ve net. İsrail hükümeti tarafından ortaya atılan yalanları her duyduğumda, birkaç gün içinde hepsi çürütülüyor. Söyledikleri her şey çürütülüyor. Hastane vuruldu. Roket isabet ettiğinde 'Hamas bombaladı' dediler. Hayır, Hamas değildi. İsrail bombasıydı, İngiliz kanalı Channel 4 bile bunu ortaya koydu. Her seferinde yalan söylüyorlar ama yalanları bir kez ortaya çıktıktan sonra insanlar bunu anlıyor. Hepsi bu."Ülkedeki farklı grupların ortaklaşa organizasyonuyla düzenlenen yürüyüşte, İngiliz polisi geniş güvenlik önlemleri aldı.Londra Metropolitan Polisi'nden gösteriye ilişkin X'ten yapılan açıklamada, 10 kişinin gözaltına alındığı, ilk gözaltının, yürüyüş başlamadan önce bir pankartla ilgili olarak yasaklı örgüte destek şüphesiyle yapıldığı belirtildi.Açıklamada, daha sonra Hyde Park Corner'da meydana gelen bir olay sırasında 9 kişinin daha gözaltına aldığı kaydedildi.