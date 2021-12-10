Samanyolu Haber /Gündem / Anayasa Hukukçusu Yazıcı: Türkiye’nin AİHM kararlarını uygulamama lüksü yok /10 Aralık 2021 19:10

Anayasa Hukukçusu Yazıcı: Türkiye’nin AİHM kararlarını uygulamama lüksü yok

Anayasa Hukukçusu Serap Yazıcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘AİHM’in Kavala ve Demirtaş kararlarını tanımayacakları’ açıklamasına tepki göstererek, “Türkiye’nin öyle bir lüksü yok. Hukuken uymak mecburiyetindeyiz. Uymamak, sözleşmeyi ihlal etmek anlamına geliyor” dedi.

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AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz, Avrupa Birliği’nin Kavala’yla, Demirtaş’la, şununla, bununla ilgili aldığı kararları tanımıyoruz” şeklindeki açıklaması tartışılmaya devam ediyor.

Anka Ajansı’na konuşan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serap Yazıcı, Erdoğan’ın açıklaması için, “Hukuki realiteyle bağdaşan açıklamalar değil. Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına uymama diye bir lüksü yok. Hukuken biz bunlara uymak mecburiyetindeyiz. Uymamak, sözleşmeyi ihlal etmek anlamına geliyor. Umarız ki Türkiye bir an önce bu yanlıştan döner” değerlendirmesinde bulundu.

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Anayasa hukuku uzmanı Yazıcı, Türkiye’nin 1989 yılında AİHM kararlarının bağlayıcılığını kabul ettiğine işaret ederek, “2004 Anayasa değişikliği, bizzat Sayın Erdoğan’ın lideri bulunduğu Adalet Kalkınma Partisi’nin girişimiyle gerçekleştirildi. Ve bu değişiklikle beraber temel hak ve hürriyetlere ilişkin uluslararası sözleşmeler, bizim ulusal kanunlarımızın üzerinde bir statüye yükseltildi. Dolayısıyla bütün bu hukuki tablo karşısında, Türkiye’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymama diye bir lüksü yok. Hukuken biz bunlara uymak mecburiyetindeyiz. Uymamak, sözleşmeyi ihlal etmek anlamına geliyor. Umarız ki Türkiye bir an önce bu yanlıştan döner” ifadelerini kullandı.
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