CHP'li Ağbaba'dan Erdoğan'a ayet tepkisi: Suçu Allah'a atmaya çalışıyor

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ayetten örnek vererek "Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de 'Muhakkak sizi biraz korku, biraz açlık ve mallardan, canlardan, ürünlerden biraz eksiltmekle deneriz. Sabredenlere müjdele' buyurmaktadır” sözlerine tepki gösterdi.







Ağbaba, “Suçu Allah’a atmaya çalışıyor. Açlığı ve sefaleti yüce dinimizle örtmeye çalışıyor. 13 uçağından birinden feragat et. Üç beş maaş alan AK Partili milletvekillerinden fedakarlık iste. Dolar bazında ihale verdiğin ‘5’li çeteden’ biraz fedakârlık iste” dedi.





CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, CHP Malatya İl Başkanlığı’nda basın toplantısı düzenledi.





"MADEM AÇLIKLA, YOKLUKLA SINANACAKSIN, 13 UÇAĞINDAN BİRİNDEN FERAGAT ET"





Ağbaba’nın açıklamaları şöyle:





Türkiye ilk kez en büyük yokluğu ve yoksulluğu yaşıyor. Bayat ekmek kuyruklarını gördü, ikinci el giyim eşyalarının satıldığını gördü, turfanda sebzenin zararlarının anlatıldığını gördü. AKP’nin Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan diyor ki; ‘Rabbimiz Kuranı Kerim’de ‘Sizi biraz korku ve açlıkla; mallardan, canlardan ve ürünlerden eksiltmekle sınarız’ buyurmaktadır’ diyor. Hani dış güçler vardı ya… Suçu bu sefer Allah’a atmaya çalışıyor. Açlığı ve sefaleti yüce dinimizle örtmeye çalışıyor. Fakirin fukaranın sofrasında ekmek azalıyor, açlık var; mallarından kaybediyor. Ama kendisine bir şey olmuyor.





Madem açlıkla, yoklukla sınanacaksın, örneğin 13 uçağından birinden feragat et. Fakir fukara iş bulamazken, evine ekmek götüremezken, bayat ekmek kuyruklarına girerken; sen üç beş maaş alan AK Partili milletvekillerinden fedakarlık iste. Fakir fukaradan fedakârlık isteyeceğine, örneğin dolar bazında ihale verdiğin ‘5’li çeteden’ biraz fedakârlık iste. Onların sofralarında hiçbir şey azalmıyor. ‘5’li çetenin’ sofrasından hiçbir şey azalmıyor. Açlıkla, yoklukla sadece fakir, fukara sınanıyor. Kendilerine gelince lüks var, şatafat var; lüks makam araçları ve uçaklar var; bunlardan fedakârlık etmek akıllarına gelmiyor, bu millete gelince ‘mümin acıyı bal eyleyendir’ diyor. O acı ve baldan sen niye hiç payını almıyorsun. İn o makam araçlarından, uçaklardan; seni de fedakarlık yaparken görelim. Dinimiz komşusu açken tok yatan bizden değildir diyor. Ülkeyi yönetenler şatafat, lüks içerisinde, fakir fukaranın sofrasından her gün ekmek azalmaya devam ediyor.





“ERDOĞAN KURAN’A, DİNE BİRAZ DA SEN UY”





Sayelerinde ülke yokluğa mahkûm oldu, hazretlerinin önerilerine bakın. Ne diyor Sayın Emine Erdoğan, ‘porsiyonları küçültün’; bir milletvekili ‘1 kilo et yiyorsak yarım kilo yeriz. Domatesi 2 kilo yerine iki tane alırız’ diyor. Turfanda sebze sağlığa zararlı diyorlar, kendi göbeklerini eritmeyi hiç düşünmüyor. AKP’li bir vekil de yeni belirlenecek asgari ücretle ilgili olarak ‘onu düşünenler düşünsün, Allah da yardımcıları olsun’ diyor. Kendileri üçer beşer maaş alıyorlar, asgari ücretliyi Allah’a havale ediyorlar. Yandaş gazeteler markete küçük arabayla tok karnına çıkın diyor. Çürük sebzenin, bayat ekmeğin faydalarını anlatıyorlar. Bunların sofralarında israfın arttığı görüyoruz. Erdoğan biraz Kuran’a, dine sen uy. Din yolsuzluk, rüşvet, israf haramdır, günahtır diyor. Diyanet İşleri Başkanı ‘dişte altın kullanılması günahtır’ diyor. Yahu insanda altın alacak hal mi kaldı."



