Avrupa Adalet İnisiyatifi AİHM önünden seslendi

TR724'ün haberine göre İnsan hakları aktivisti Uludağ çifti, ihraç hakim Kemal Karanfil ve tarihçi-yazar Eyüp Ensar Uğur’un da hazır bulunduğu eylemde, İngilizce ve Türkçe olarak basın açıklaması yapıldı.







Yemen’deki iç savaş yüzünden hayatta kalma mücadelesi veren insanlardan Taliban yönetimi altında haklarını kaybeden kadınlara, Çin zulmü altında soykırıma maruz kalan Uygurlardan Suriye iç savaşında mağdur olan insanlara ve Belarus-Polonya sınırında soğuktan hayatlarını kaybeden mültecilerden Türkiye’deki baskıcı rejimin mağduru olan kişilere kadar tüm mağdurların acılarına dikkat çekildi.





İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi kapsamında tüm devletlerden zulümlerini sonlandırmaları ve artık somut adımlar atmaları istendi. Eylemde söz alan Eyüp Ensar Uğur zulümden kaçıp Avrupa’ya gelen mültecilere seslendi. İçinde bulunulan rahatlığın bir sorumluluğu olarak geride kalanların sesi olunması gerektiğini belirten Uğur, sorumluluk alınmaması halinde aynı sıkıntıların yeniden basa gelmeyeceğinin garantisi olmadığını ifade etti.











Günümüzde devletlerin hala insan haklarını ekonomik çıkarlara feda ettiğini vurgulayan tarihçi, insan hakları koruma mekanizmalarının kapısını sürekli olarak çalmak gerektiğini, imza attıkları metinleri uygulamaları için sivil toplum olarak yorulmaksızın bir baskı oluşturmak gerektiğini vurguladı. Aksi takdirde kimsenin kendiliğinden insan haklarını uygulamayacağını ve yapılan çalışmaların bu kapsamda çok önemli olduğunun altını çizdi.





İhraç hakim Kemal Karanfil ise Türkiye’ye seslendi, “zulümden vazgeçin, başınıza daha büyük felaketler gelmeden hukuka dönün” dedi.