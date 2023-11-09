Samanyolu Haber /Gündem / Anayasa’yı çiğneyen Yargıtay üyeleri tanıdık çıktı /09 Kasım 2023 11:11

Anayasa’yı çiğneyen Yargıtay üyeleri tanıdık çıktı

Anayasa Mahkemesi kararını tanımayarak skandal karara imza atan Yargıtay 3. Dairesi üyelerinin, iktidara yakın Yargıda Birlik Derneği'nin mensubu olması dikkat çekti. Hukukçu Gökhan Güneş, son 10 yıldaki tüm skandal kararlarda Yargıda Birlik örgütü üyelerinin imzası bulunduğunun altını çizdi.

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 Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) tutuklu TİP Milletvekili Can Atalay’ın tahliye edilmemesi nedeniyle verdiği “hak ihlali” kararını tanımayan Yargıtay 3. Ceza Dairesi üyelerinin Yargıda Birlik Derneği mensubu olduğu ortaya çıktı.

Yargıtay 3. Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin Can Atalay hakkında verdiği ihlal kararına uyulmamasına hükmetti. Karara imza atan üyeler, kararı veren Anayasa Mahkemesi üyeleri hakkında da suç duyurusunda bulundu. Bu karara imza atan Yargıtay 3. Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk, üyeler Hakan Yüksel, Mustafa Doğru, Şerafettin Saka ve Mustafa Karayıldız’ın iktidara yakın Yargıda Birlik mensubu çıkması dikkat çekti.


10 YILDIR TÜM SKANDAL KARARLARI BU DERNEĞİN ÜYELERİ VERDİ
Konu ile ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yapan hukukçu Dr. Gökhan Güneş, Yargıda Birlik’i “örgüt” olarak tanımlayarak, son 10 yılda verilen tüm skandal kararların bu örgütün üyelerince verildiğinin altını çizdi. Güneş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“HİÇ ŞAŞMAZ!
Bugünkü skandalı kararı verenlerden;
– Muhsin Şentürk’ün Yargıda Birlik örgütünün 3962,
– Hakan Yüksel’in 85,
– Mustafa Doğru’nun 3223,
– Şerafettin Saka’nın 1106 ve
– Mustafa Karayıldız’ın 4057 numaralı üyesi olduğunu,
Son 10 yıldır verilen tüm skandal kararların bu örgütün üyeleri tarafından verildiğini ve ülkenin en önemli probleminin bu örgüt olduğunu biliyor muydunuz?”


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