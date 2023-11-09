Samanyolu Haber /Gündem / Nükleer silah kullanma riski arttı /09 Kasım 2023 11:06

Nükleer silah kullanma riski arttı

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin Güvenlik Konseyi Sekreterleri Zirvesi Moskova’da yapıldı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

11’si gerçekleşen zirvede Rusya Devlet Başkanı Putin’den uluslararası durumu "son derece karmaşık ve gergin" değerlendirmesi geldi. 

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev ise ABD'nin izlediği politika nedeniyle nükleer silah kullanma riskinin arttığını söyledi.

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin Güvenlik Konseyi Sekreterleri Zirvesi’nde konuşan Patruşev, ABD'ye nükleer silahlarla ilgili uyarı mesajı gönderdi.

ABD'nin izlediği yıkıcı politikanın küresel güvenlik alanındaki durumun kötüleşmesi olduğunu belirten Patruşev, bunun nükleer, kimyasal ve biyolojik silah kullanma riskini artırdığının altını çizdi.

Anglo-Saksonlar ve kolektif Batı’nın bir bütün olarak nüfuzunu kaybettiğini, uluslararası ilişkilerin ana konusu olmaktan çıktığını kaydeden Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri, hegemonyasını kaybetme yanlısı olmayan Batılı ülkelerin olup bitenlere katlanmak istemediklerine de vurgu yaparken, “Askeri yeteneklerini daha hızla geliştirirken ekonomik ve politik olarak kendilerine bağımlı olan devletlere kendi şartlarını giderek daha agresif bir şekilde dayatmaya çalışıyorlar” diye konuştu.
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