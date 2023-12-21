Ankara Barosu, AİHM’in Yalçınkaya kararıyla ilgili avukatların sorularını cevaplayacak

Ankara Barosu Ceza Hukuku Enstitüsü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Bylock ve Yüksel Yalçınkaya kararıyla ilgili bir duyuru yayınladı.





Baro’nun duyurusunda, “Sayın Meslektaşlarımız, Ankara Barosu Ceza Hukuku Enstitüsü tarafından AİHM’in Yüksel Yalçınkaya kararının irdelenmesi ve bu hususta meslektaşlarımızın uygulamaya yönelik sorularının cevaplandırıldığı bir video yayımlanacaktır.







Anılan karara ilişkin sorularınızı, 07.01.2024 tarihine kadar aşağıdaki link üzerinden iletebileceğinizi bilgilerinize sunarız.” denildi.







