Samanyolu Haber /Gündem / Ankara Barosu, AİHM’in Yalçınkaya kararıyla ilgili avukatların sorularını cevaplayacak /21 Aralık 2023 15:42

Ankara Barosu, AİHM’in Yalçınkaya kararıyla ilgili avukatların sorularını cevaplayacak

Ankara Barosu'ndan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Yüksel Yalçınkaya kararıyla ilgili bir hamle geldi. Baro, avukatlardan Yalçınkaya kararıyla ilgili davalarda karşılaşıyan soruları alacak.

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Ankara Barosu Ceza Hukuku Enstitüsü, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Bylock ve Yüksel Yalçınkaya kararıyla ilgili bir duyuru yayınladı.

Baro’nun duyurusunda, “Sayın Meslektaşlarımız, Ankara Barosu Ceza Hukuku Enstitüsü tarafından AİHM’in Yüksel Yalçınkaya kararının irdelenmesi ve bu hususta meslektaşlarımızın uygulamaya yönelik sorularının cevaplandırıldığı bir video yayımlanacaktır.

Anılan karara ilişkin sorularınızı, 07.01.2024 tarihine kadar aşağıdaki link üzerinden iletebileceğinizi bilgilerinize sunarız.” denildi.



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