Samanyolu Haber /Gündem / Kırgızistan bayrağını değiştirdi /21 Aralık 2023 16:43

Kırgızistan bayrağını değiştirdi

Kırgızistan Parlamentosu, ulusal bayrağındaki güneş sembolü değişikliğini onayladı.

SHABER3.COM


SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA 


Ülkenin 1992 yılında bağımsız olduğunda tanınan bayrağında kırmızı fon üzerinde güneşi temsil eden Tunduk'u çevreleyen sarı renkli dalgalı ışınlar düz oldu. 

Artık yeni kabul edilen Kırgızistan ulusal bayrağındaki güneşi simgeleyen sarı renkli ışınlar dalgalı değil düz olarak resmedildi.

Ülkede ulusal bayraktaki sarı renkli dalgalı ışınların ülkenin sembolü olmayan ayçiçeğine benzediği tartışmaları yaşanıyordu.


Hükümetin parlamentoya sunduğu bayraktaki sembolün değiştirilmesi teklifine 59 milletvekili evet oyu verirken sadece 5 milletvekili karşı çıktı. Böylece ulusal bayrak değiştirilmiş oldu.
Kırgızistan, ulusal bayrağın mevcut haliyle yer aldığı her türlü resmi belgenin son kullanma tarihine kadar geçerli olacağını belirtti.

Kırgız yetkililere göre doğrudan gelen ışınlar, bayraktaki sembolün güneşe daha çok benzemesini sağlayacak. Kırgızistan bayrağı ilk olarak 3 Mart 1992'de onaylandı. Üzerindeki kırmızı renk yiğitlik ve cesaretin, güneş ülke  sonsuzluğunun, huzurun ve zenginliğin, yurtların çatıları ise yuva ve misafirperverliğin simgesidir.
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