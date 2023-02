Ankara!da 'ucuz et' kuyruğu

Türkiye’de giderek derinleşen yoksulluk, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nce başlatılan, “Uygun Fiyatlı Et Satışı” projesine gösterilen ilgi ile somutlaştı. Sıhhiye Abdi İpekçi Parkı’na kurulan Başkent Mobil Market’ten ucuza et almak isteyen yurttaşlar, soğuk havaya rağmen uzun kuyruklar oluşturdu.



ABB’nin ucuza et satışına 3 Şubat’a kadar devam edeceği bildirildi.



Başkent Mobil Market’te kıymanın kilosu 139,5 TL’den, kuşbaşının kilosu ise 149,5 TL’den satılıyor. “Tüm vatandaşların faydalanabilmesi” amacıyla et satışı kişi başına en fazla 2 kilogram olacak şekilde yapılıyor.