Samanyolu Haber /Gündem / Ankara-Erzincan uçağında asılsız bomba ihbarı /04 Mayıs 2024 09:34

Ankara-Erzincan uçağında asılsız bomba ihbarı

Ankara-Erzincan seferini yapan yolcu uçağı bomba ihbarı nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na geri döndü. Yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı bildirildi.

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Ankara-Erzincan seferini yapan yolcu uçağına yapılan bomba ihbarının asılsız çıktığı bildirildi.

BirGün'de yer alan habere göre, AJet'e ait VF-4150 sefer sayılı uçak, Erzincan seferini yapmak üzere Esenboğa Havalimanı'ndan saat 23.55'de kalktı.

Kalkıştan bir süre sonra uçak için yapılan bomba ihbarı, pilota bildirildi.

Esenboğa Havalimanı'na dönerek sorunsuz şekilde iniş yapan uçak, güvenli bir park alanına alındı.

Uçak, yolcuların tahliyesinin ardından bomba uzman ekipleri ile kokuya duyarlı köpeklerce arandı.

Yolcular ile bagajlarında da arama yapıldı.

Polis ekiplerinin uçakta yaptığı aramalar sonucunda ihbarın asılsız olduğu anlaşıldı.
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