Ankara fena karıştı: 'Şahinler' çetesi operasyonu Bahçeli'ye mesaj mı?

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya yakın suç örgütü elebaşısı Ayhan Boran Kaplan’ın tutuklanmasının yankıları sürüyor. Soylu’nun görevden alınmasına ve Emniyet'te Soylu’ya yakın isimlerin tasfiyesine sessiz kalan MHP lideri Devlet Bahçeli, aylar süren suskunluğunu bozarak geçtiğimiz günlerde Soylu’ya sahip çıktı. İsim vermeden Ayhan Bora Kaplan soruşturması hakkında açıklama yapan Bahçeli, "Milliyetçi Hareket Partisi Sayın Süleyman Soylu’nun sonuna kadar arkasındadır" dedi.







Bahçeli'nin bu hamlesi çok konuşuldu. Bahçeli'nin açıklaması AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sonrasında ise Ali Yerlikaya'ya bir mesaj mesaj olarak değerlendirilmişti. Yerel seçim öncesi ittifakının bozulmasını istemeyen AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yerlikaya'nın operasyonlarını frenleyeceği bekleniyordu.





BAKAN BİZZAT DUYURDU

Halktv.com'un haberine göre ancak bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından İstanbul merkezli 7 illde suç örgütü operasyonu düzenlendiğini ve Şahinler Çetesi lideri Mehmet Şahin dahil 41 şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.





CEZAEVİNDEN ÇIKIP BAHÇELİ'YE KOŞTU



Gözaltına alınan Mehmet Şahin, Şahinler grubunun lideri Sedat Şahin'in amcasının oğlu. Sedat Şahin, 8 yıl tutuklu kaldığı Buca Cezaevi'nden tahliye olduktan hemen sonra 22 Temmuz 2023 günü Devlet Bahçeli'yi MHP Genel Merkezi'nde ziyaret etmiş ve elini öpmüştü. Bu ziyaret oldukça dikkat çekmişti.





Öte yandan bugün DW Türkçe'de Alican Uludağ imzasıyla yer alan haberde, Devlet Bahçeli'nin Süleyman Soylu'ya sahip çıkmasının ardından Ali Yerlikaya'nın "Operasyonlar durmayacak, Cumhurbaşkanımızın iradesi var" dediğini yazdı.