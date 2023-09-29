Bahçeli'ye yakınlığı ile bilinen suç örgütüne operasyon

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla Şahinler Çetesi olarak bilinen suç örgütü çökertildi. Çete lideri Mehmet Şahin dahil 41 şüpheli yakalandı. Çetelerin, organize suç örgütlerinin nefeslerini keseceğiz" ifadelerini kullandı.
Yerlikaya'nın paylaşımı şöyle:
"İstanbul merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarla Şahinler Çetesi olarak bilinen suç örgütü çökertildi. Çete lideri Mehmet Şahin dahil 41 şüpheli yakalandı. Çetelerin, organize suç örgütlerinin nefeslerini keseceğiz.
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kamuoyunda Şahinler olarak bilinen, liderliğini Mehmet Şahin’in yaptığı Organize Suç Örgütü üyelerine yönelik operasyon düzenlendi.
Şüphelileri yakalamak için İstanbul, İzmir, Muğla, Ankara, Ordu, Bartın, Samsun illerinde 54 adrese yönelik eş zamanlı Operasyon gerçekleştirildi.
41 şüpheli şahıs yakalandı. Operasyonları düzenleyen kahramanlarımızı tebrik ediyorum."