Samanyolu Haber /Politika / Ankara kulisleri toz duman, Damat Berat, Soylu için bastırıyor /24 Mart 2022 09:11

Ankara kulisleri toz duman, Damat Berat, Soylu için bastırıyor

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, Erdoğan'ın Soylu'yu görevden almak istediğini ancak Bahçeli'nin buna engel olduğunu öne sürdü.

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Takan, bugünkü yazısında, Adana'da Furkan Vakfı eyleminde polisin sert müdahalesi sonrası Süleyman Soylu'nun tepki çektiğini ancak Bahçeli'nin destek verdiğini hatırlattı.

Takan, "Devlet Bahçeli, Ankara’nın değişmeyen gündem maddesi “kabine revizyonu”nun fitilini bir daha ateşledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “gidici” de Bahçeli, ona sonsuz desteğini bir daha mı yinelemek zorunda kaldı?.. Bahçeli, AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan’a, kulağına gelen haberler doğrultusunda “Süleyman Soylu’yu görevden alamazsın. Hâlâ arkasında güçlü bir şekilde duruyorum” mesajı mı verdi?.. Farklı formatlarda ama hep aynı soruya cevap arandı durdu…" değerlendirmesini yaptı.

Takan, yazısını şöyle sürdürdü:

Ankara kulisleri toz duman olmuştu… Saraydaki bir kaynağımla konuştum. Tayyip Erdoğan’ın Süleyman Soylu’yu görevden almak istediği şeklindeki iddiaları doğruladı, “Ama şu anda pek mümkün görünmüyor” dedi. “Ne oluyor o zaman” diye sorduğumda şu yanıtı aldım;

“Süleyman Soylu’nun görevden alınması için Berat Albayrak sürekli bastırıyor, Devlet Bahçeli’nin desteği yüzünden bu gerçekleşemiyor. Bu senin zaten bildiğin bir durum. Bakanlık içindeki ekipleri tasfiye edilip, pasifleştirilebilir önümüzdeki günlerde.”

“Berat Albayrak faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor o zaman” dediğimde saray kaynağım sözlerine şöyle devam etti;

“Bu ikinci adamlık mücadelesi. Berat bey, bundan vazgeçmiyor. ‘Tayyip beyden sonra ben varım’ diyor. ‘2023’den sonra da ben varım’ diyor.”

Kaynağım, Berat Albayrak’ın siyaset ve devlet içinde kurduğu sistemin  değiştirilmemesi ve bozulmaması için sık sık Tayyip Erdoğan’ın birinci halkasındaki isimleri uyardığını ve “ayar verdiğini” söyledi. Bu uyarılardan nasiplenen birinin de TBMM Başkanı Mustafa Şentop olduğunu iddia etti. Albayrak, geçtiğimiz günlerde yaptığı özel bir ziyaretle Şentop’un dikkatini çekmiş!..
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