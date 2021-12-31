Ankara kulislerini sallayan iddia! Sırada Mansur Yavaş var

Korkusuz yazarı Ahmet Takan, İçişleri Bakanlığı’nca İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ( İBB) özel teftiş kararının benzerinin Ankara Büyükşehir Başkanlığı için geleceğini iddia etti.





Bugünkü yazısında edindiği kulis bilgileri aktaran Takan, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında da ‘ciddi hazırlıklar’ varmış. Yavaş için ta Beypazarı belediye başkanlığına aday olma sürecinden başlayarak ‘kallavi bir dosya’ hazırlanmış” iddiasını ileri sürdü.





İşte Ahmet Takan'ın yazısı şun şekilde:





“Öyle görünüyor ki; Türkiye’ye geçim derdini bile unutturan bu gündem epey hararetlenecek!.. Saraydaki hazırlıklara göre, operasyonların sadece İBB ile sınırlı kalmayabileceğini İzmir ve Çankaya belediyeleri hakkında da dosyalar hazırlandığını dün yazmıştım. Yine saray kaynaklı yeni bir iddia daha kulağıma geldi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında da “ciddi hazırlıklar” varmış. Yavaş için ta Beypazarı belediye başkanlığına aday olma sürecinden başlayarak “kallavi bir dosya” hazırlanmış… “Çok ses getirir” diyorlar!.. Ancak, mahalli seçimde yapılan aslı astarı olmayan manipülasyonlar sonucunda seçmenin şamarını çok çabuk unutmuş görünüyorlar…”