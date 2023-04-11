Samanyolu Haber /Gündem / Ankara’nın ortasında yatılı öğrencilere demir sopalarla dayak /11 Nisan 2023 15:47

Ankara’nın ortasında yatılı öğrencilere demir sopalarla dayak

Ankara’nın ortasında, Türk Telekom Sosyal Bilimler lisesinin pansiyonunda kalan içlerinde depremzede öğrencilerin de olduğu 12 yatılı öğrenci dün gece 30’a yakın kişi tarafından demir sopalarla dövüldüler.

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Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler lisesinin pansiyonunda kalan 12 depremzede öğrenci dün gece 30’a yakın kişi tarafından demir sopalarla dövüldüler. 

Gerçek Gündem'in haberine göre okulun pansiyonunda güvenlik olmadığı için okulu basan öğrenci ve veliler, depremzede öğrencilerin kaldığı pansiyona elini kolunu sallayarak girebildi. 

Olay günü Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri ile Aziz Sancar Fen Lisesi öğrencilerinin kavga ettiği öğrenildi. Akabinde 30’a yakın Aziz Sancar Fen Lisesi’nde okuyan öğrenci, Türk Telekom Sosyal Bilimler lisesinin pansiyonunu bastı. Olay bunla da kalmayıp, gece 2’de bu sefer velilerle birlikte öğrenciler pansiyona geldi. Öğrencilerle veliler birleşip depremzede öğrencileri, demir sopalarla darp etti.

İsminin haberde yer almasını istemeyen eğitimci, öğrencilerin yarı aç yarı tok yaşadığını, pansiyonda güvenlik olmadığı için bu olayın yaşanabildiğini anlattı:

“Bu çocuklar pansiyonda yarı aç yarı tok yaşamaya çalışıyorlar. Üstelik çocuklara çok kötü yemekler veriliyor. Çocuklar Allah’a emanet. Okulun kapısında güvenlik dahi yok. Bu çocukların dayak yemesinin nedeni güvenlik görevlisinin olmaması ve diğer tedbirlerin alınmaması."
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