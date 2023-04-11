Samanyolu Haber /Gündem / Korona aşıları Almanya'da davalık oldu /11 Nisan 2023 16:16

Korona aşıları Almanya'da davalık oldu

Almanya'da korona aşısı yaptırdığı için başka sağlık sorunları yaşadığını ileri süren 185 kişi davacı oldu. İlk duruşmanın 28 Nisan'da görülmesi bekleniyor.

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Almanya'da korona aşılarının neden olduğu iddia edilen sağlık sorunları öne sürülerek ülke genelinde en az 185 dava açıldı.

Düsseldorf ve Wiesbaden kentlerinde bulunan iki hukuk ofisi tarafından açılan davalar, aralarında Almanya merkezli BioNTech firmasının da bulunduğu dört büyük korona aşısı üreticisine karşı açıldı.

DW Türkçe'nin haberine göre korona aşısı yaptırdığı için kalbinde hasar oluştuğunu iddia eden bir kadın tarafından BioNTech'e karşı açılan ilk davanın birinci duruşmasının ise 28 Nisan'da Frankfurt Bölge Mahkemesi'nde görülmesi bekleniyor. Davacının avukatı, kendi de tıp sektöründe çalışan müvekkilinin kimliğinin gizli kalmasını istediğini açıkladı.

Hukuk süreci nasıl işleyecek?
Korona aşısı üreticilerine karşı açılan her dava ayrı ayrı görülecek. Davalarda aşılama ile davacıların şikayet konusu ettikleri rahatsızlıkları arasında bir bağlantı olup olmadığı sorusuna yanıt aranacak. Bu bağlamda uzmanların görüşlerine başvurulacak ve mahkemeler uzman görüşlerine göre kararlar alacak.

Covid 19 aşıları için diğer ilaçlara da uygulanan İlaç Yasası veya Ürün Sorumluluğu Yasası geçerli. Örneğin bir üretim hatası olması halinde üretici sorumlu tutulabiliyor. Aşının yanlış uygulanmasında ise aşıyı yapan kişi sorumlu oluyor.

BioNTech'ten yapılan açıklamada şimdiye kadar incelenen vakaların hiçbirinde, ortaya çıkan sağlık bozuklukları ile Comirnaty aşısı arasında nedensel bir bağlantı tespit edilemediği belirtildi. Bir firma sözcü Alman haber ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Aşı üreticisi olarak sorumluluğumuzu çok ciddiye alıyoruz. BioNTech kendisine yönelik iddiaların yer aldığı her vakayı dikkatle inceliyor" dedi.

Ancak sözcü, bunun ön koşulunun avukatların yeterli belge sunması olduğunu söyledi.

Binlerce şikayet var
Düsseldorf'ta bulunan hukuk bürosundan yapılan açıklamada kendilerine aşı mağduru olduğunu ileri süren yaklaşık 3 bin kişinin başvurmasına karşın sadece 135'inin şikayetinin dava konusuna dönüştürüldüğü kaydedildi. Wiesbaden'de bulunan hukuk ofisi de, çok sayıda başvuru almalarına karşın, olumlu sonuç elde edebileceği öngörülen 50 şikayetçi için dava açmayı kabul ettiklerini diğer başvuruları ise reddettiklerini bildirdi.
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