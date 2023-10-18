Samanyolu Haber /Gündem / Ankara saldırısında ilk fatura, tartışmalı komutana kesildi /18 Ekim 2023 16:14

Ankara saldırısında ilk fatura, tartışmalı komutana kesildi

Ankara'da Emniyet Genel Müdürlüğü önünde yaşanan bombalı eylemde kullanılan aracın Kayseri'de gasp edildiğinin ortaya çıkmasının ardından İçişleri Bakanlığı kritik bir hamle yaptı. Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit'in emekliye sevk edildiği ortaya çıktı. Yiğit daha önce vatandaşların helikopterden atıldığı iddialarıyla gündeme gelmişti.

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1 Ekim tarihinde Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nın girişinde bombalı saldırı girişimi düzenlenmişti. Saldırı, güvenlik güçlerince engellenmişti. Bombalı eylemi gerçekleştiren teröristlerin hafif ticari aracı, Kayseri'nin Develi ilçesinde gasbettikleri ortaya çıkmıştı. Şüphelilerin ilçeye bağlı Çataloluk Mahallesi'nde veteriner Mikail Bozağan'ı darbettikten sonra tabancayla öldürdükleri öğrenilmişti. Teröristlerin Bozağan'ı öldürdükten sonra da Ankara'ya gasbettikleri araçla giderek bombalı eylemi gerçekleştirdikleri ortaya çıkmıştı.

EN ÜST DÜZEY İSİM GÖREVDEN ALINDI
Halktv.com'un haberine göre 18 gün önce gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin incelemeleler devam ederken İçişleri Bakanlığı kritik bir hamle yaptı. Teröristlerin Ankara'ya kadar geldikleri aracın Kayseri'den gasp edilmesi ve veteriner Bozağan'ın öldürülmesini inceleyen Bakanlık, yaşanan süreçte ihmali bulunduğu iddia edilen Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit emekliye sevk etti.

MAKAM TELEFONUNU BAŞKASI AÇTI
Yiğit'i makam telefonundan aradık. Ancak emekliye sevk edildiği için başka biriyle görüştük. Yetkili isimler emeklilik kararını doğruladı.

VAN'DA GÖREVLİYKEN YURTTAŞLAR HELİKOPTERDEN ATILDI
Tuğgeneral Dr. Yüksel Yiğit, 1994 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. Van’ın Çatak ilçesinde 11 Eylül 2020'de Osman Şiban ve Servet Turgut isimli iki yurttaşın askerler tarafından gözaltına alınıp helikopterden atıldıkları süreçte Yüksel Yiğit Van İl Jandarma Komutanı olarak görev yapıyordu.
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