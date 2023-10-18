Ankara saldırısında ilk fatura, tartışmalı komutana kesildi

1 Ekim tarihinde Ankara'da İçişleri Bakanlığı'nın girişinde bombalı saldırı girişimi düzenlenmişti. Saldırı, güvenlik güçlerince engellenmişti. Bombalı eylemi gerçekleştiren teröristlerin hafif ticari aracı, Kayseri'nin Develi ilçesinde gasbettikleri ortaya çıkmıştı. Şüphelilerin ilçeye bağlı Çataloluk Mahallesi'nde veteriner Mikail Bozağan'ı darbettikten sonra tabancayla öldürdükleri öğrenilmişti. Teröristlerin Bozağan'ı öldürdükten sonra da Ankara'ya gasbettikleri araçla giderek bombalı eylemi gerçekleştirdikleri ortaya çıkmıştı.







EN ÜST DÜZEY İSİM GÖREVDEN ALINDI

Halktv.com'un haberine göre 18 gün önce gerçekleştirilen bombalı saldırıya ilişkin incelemeleler devam ederken İçişleri Bakanlığı kritik bir hamle yaptı. Teröristlerin Ankara'ya kadar geldikleri aracın Kayseri'den gasp edilmesi ve veteriner Bozağan'ın öldürülmesini inceleyen Bakanlık, yaşanan süreçte ihmali bulunduğu iddia edilen Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yüksel Yiğit emekliye sevk etti.





MAKAM TELEFONUNU BAŞKASI AÇTI

Yiğit'i makam telefonundan aradık. Ancak emekliye sevk edildiği için başka biriyle görüştük. Yetkili isimler emeklilik kararını doğruladı.





VAN'DA GÖREVLİYKEN YURTTAŞLAR HELİKOPTERDEN ATILDI



Tuğgeneral Dr. Yüksel Yiğit, 1994 yılında Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu. Van’ın Çatak ilçesinde 11 Eylül 2020'de Osman Şiban ve Servet Turgut isimli iki yurttaşın askerler tarafından gözaltına alınıp helikopterden atıldıkları süreçte Yüksel Yiğit Van İl Jandarma Komutanı olarak görev yapıyordu.