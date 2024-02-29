Ankara ve Pekin’den Rusya-Ukrayna savaşında barışın inşası adına müzakere hamlesi

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Zürih’de çok sayıda ülkenin katılacağı müzakereler öncesi Pekin ve Ankara’dan “aracı olmaya hazırız” açıklamaları geldi.





Pekin’den Avrasya İşlerinden Sorumlu Özel Temsilcisi Li Hui, destek amacıyla Rusya ve Ukrayna’yı ziyaret edecek. Çin Dışişlerinden yapılan açıklamada, Çin’in Avrasya Özel Temsilcisi Li Hui, Ukrayna krizine siyasi çözüm arayışlarını teşvik etme amacıyla 2 Mart’tan başlayarak Rusya, Avrupa Birliği Genel Merkezi, Polonya, Ukrayna, Almanya ve Fransa’yı ziyaret edeceği duyuruldu.





Açıklamada son iki yıl boyunca barışı tesis etme ve barış müzakerelerini teşvik etme çabalarına ara vermedikleri belirtilerek, “Çin, krizde yapıcı rol oynayarak Rusya ve Ukrayna dahil tüm ülkelerle derin işbirliğini sürdürüyor” denildi.





Erdoğan: 'Müzakere masasını yeniden tesis etmeye hazırız'





Rusya-Ukrayna savaşında barışın inşası için müzakere masasını yeniden tesis etmeye hazır olduklarına dair bir açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geldi.





Güney Doğu Avrupa Ülkeleri ile Ukrayna arasında yapılan bir zirveye video mesaj gönderen Erdoğan "Barışın inşası için daha önce İstanbul'da kurmuş olduğumuz müzakere masasını yeniden tesis etmeye de hazırız" dedi.





Erdoğan, "Türkiye'nin Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine, güvenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destek hepinizin malumudur. Kırım Tatarı soydaşlarımızın hak ve menfaatlerinin korunması için de her türlü çabayı gösteriyoruz. Ukrayna'nın süratle toparlanması ve yeniden inşasına katkı sağlamaya da hazırız. Savaşın 3. yılına girmemize ve tüm gayretlerimize rağmen barışın tesisi yönünde yeterince ilerleme kaydedilmedi. Savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasiye ve diyaloğa şans verilmesi gerektiğine dair görüşümü muhafaza ediyorum. Bu hedefe ulaşmak için her türlü diplomatik kanaldan en üst seviyede istifade edilmesi büyük önem taşıyor. En azından barışın genel parametrelerinin belirlenmesi üzerinde ortaklaşa bir çalışmaya başlanması gerektiği kanaatindeyim. Bu minvalde, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'in 10 maddeli barış planını prensip olarak destekliyoruz.” Dedi.