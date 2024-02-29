Hayırlı olsun!: Nur topu gibi ikinci Rus nükleer santral geliyor

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA







Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom, ikinci santralin inşasının da kendileri tarafından yapılacağını duyurdu. Rosatom Genel Müdürü Aleksey Lihaçev, Ankara’nın Türkiye'deki ikinci nükleer güç santralinin inşasını Rosatom'a verdiğini duyurdu.





Rusya’da parlamentonun alt kanadı Devlet Duması’nda konuşma yapan Lihaçev, “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni santral inşasının bize emanet edilmesi için siyasi karar alındığını açıkça dile getirdi.” ifadelerini kullanırken, yeni nükleer santral konusunda Türk tarafıyla çok aktif müzakereler gerçekleştiğinin altını çizdi. Lihaçev, yeni nükleer santralin büyük olasılıkla Sinop’ta inşa edileceğini söyledi.





Moskova ve Minsk'in, Belarus'ta olası yeni nükleer üretim kapasitelerinin inşası konusunu da incelediğine dikkat çeken Lihaçev, ülkenin güneyinde iki üniteden oluşan bir nükleer enerji santrali inşa etme olasılığının değerlendirildiğini ve Rosatom'un bu projeye de katılmaya hazır olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz aylardaki Yunanistan ziyareti dönüşü uçakta yaptığı açıklamada “Mesela bizim Sinop’ta inşa edilecek nükleer santralimizin enerjisinden Yunanistan’a da imkan tanıyabiliriz.” ifadelerini kullanmıştı.