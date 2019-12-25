Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da 6 farklı operasyonda 131 gözaltı kararı /25 Aralık 2019 11:25

Ankara'da 6 farklı operasyonda 131 gözaltı kararı

Tenkil sürecinde başlatılan kitlesel gözaltılara bu sabah bir örnek daha yaşandı Ankara'da 6 farklı soruşturmada operasyonda 54'ü asker, 47'si kamu görevlisi, 30'u sivil/özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 131 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 6 farklı operasyonda 54'ü asker, 47'si kamu görevlisi, 30'u sivil/özel sektör çalışanı olmak üzere toplam 131 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini açıkladı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı,yaptığı açıklamada Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) personeline yönelik soruşturmada 19 personel hakkında Ankara merkezli 5 ilde gözaltı kararı verildiğini duyurdu. Şu ana kadar 10 kişi  gözaltına alındı . 

JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞINDA 36 GÖZALTI KARARI

Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki asker şahıslardan  1'i teğmen olmak üzere 36 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Ankara merkezli 22 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı .

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA YÖNELİK OPERASYON

Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde1'i ihraç edilmiş, 6'sı geçici olarak görevden uzaklaştırılmış hava pilot üsteğmen ile 4'ü geçici olarak görevden uzaklaştırılmış olan üsteğmen, 2'si aktif subay, 5'i ihraç askeri personel ile 4 sivil  toplam 22 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 

ADALET BAKANLIĞI 
2013 yılında yapılan İdari Yargı Sınavı ile ilgili soruşturma kapsamında ihraç edilmiş olan 2'si askeri hakim olmak üzere 3'ü hakim, 6'sı hakim adayı toplam 20 kişi  hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara merkezli 11 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı .

AYRICA tamamı ihraç edilmiş 26 kamu görevlisi hakkında Ankara merkezli 14 ilde gözaltı kararı verildi. 

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