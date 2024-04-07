Samanyolu Haber /Gündem / Ankara'da seçimi kaybetti, YSK'ya itiraz etti: 'Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım' /07 Nisan 2024 13:04

Ankara'da seçimi kaybetti, YSK'ya itiraz etti: 'Dış güçler tarafından ele geçirilmeye çalışıldım'

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan Lokman Cengiz, seçimlerde 224 oy aldı. YSK'ya 'başkanlık benim hakkımdır' diyerek itiraz eden Cengiz, gerekçesiyle ise çok şaşırttı.

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31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bağımsız aday olan Lokman Cengiz 224 oy aldı.

Aldığı sonucu beğenmeyen Cengiz, ‘oy pusulasında isminin küçük harflerle yazıldığı için oy kaybettiği’ iddiasıyla YSK’ya itirazda bulundu.

"DIŞ GÜÇLER TARAFINDAN ELE GEÇİRİLMEYE ÇALIŞILDIM"
Cengiz, seçimde aldığı sonuçlarda ‘dış güçlerin’ etkisi olduğunu da öne sürdü. Cengiz, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda da bulundu. Cengiz dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“Oy oranım yüksek olmasına rağmen pusulada ismim çok küçük bir şekilde yazılarak oy almam engellenmiştir. Karşıma Mansur Yavaş’ın çıkması adil değildir. Ülkem için sonuna kadar mücadele ettim. Ülkemi Amerika’ya karşı korudum ve savundum. Amerikan dış güçleri tarafından ele geçirilmeye çalışıldım. Bu sebeple de yapılan seçimlerde usulsüzlük bulunmaktadır, belediye başkanlığı benim hakkımdır.”
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