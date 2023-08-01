Ankara'da simit 10 TL oldu

Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, Ankara’da 7 liraya satılan simidin 10 lira olacağını bildirdi.





Savaş Delibaş yaptığı açıklamada, "Ankaralı vatandaşlarımız maalesef yine bir zam haberiyle karşınızdayız. Ankara’da 12 Ocak’ta simide 7 TL zam kararı 1 Ağustos itibarıyla Ankara’da simit 10 TL olacaktır" dedi.









Delibaş, şöyle devam etti: "Paranın alım durumu gittikçe kötüye gidiyor. Her gün maliyet hesapları yapmak zorundayız. Bugün mazotun litresi 37 lira. Biz geçen sene 17 liraya aldığımız mazotu bu sene 37 liraya alıyoruz. Susam fiyatlarına yüzde 300 zam geldi. Un fiyatları yüzde 300 zam yedi. Kiraları konuşmaya bile gerek yok."





"Bu meslek yapılamaz hale geldi" diyen Delibaş, "Hepinizden Ankaralılar olarak özür diliyoruz; çünkü biz yapmıyoruz, sadece güncelliyoruz" ifadelerini kullandı.