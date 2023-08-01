Zelenskiy savaşta hayatını kaybederse kim başkan olacak?

SAMANYOLUHABER.COM- UKRAYNA
Politico dergisinde yayınlanan bir makaleye konuşan Ukrayna milletvekili Mykola Knyazhitsky, Zelenskiy'nin ölümü yada görevini yapamaz hale gelmesi durumunda iktidarı kimin devralacağını açıkladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky artık görevlerini yerine getiremezse veya ölürse, devlet başkanlığı (Payamento Başkanına (Verhovna Rada) geçecek.
Knyazhitsky "Cumhurbaşkanı görevlerini yerine getiremez hale geldiğinde, Ukrayna Verkhovna Rada [Ukrayna parlamentosu] başkanı onun sorumluluklarını devralır" dedi.
Ukraynalı politikacıya göre, bu şekilde ülkedeki oluşabilecek iktidar boşluğundan kaçınmak mümkün olacak.
Politico’da yayınlanan makaleyle aynı gün eski CIA analisti Larry Johnson, Judging Freedom YouTube kanalına verdiği röportajda, Ukrayna'nın Rusya topraklarında gerçekleştirdiği terör saldırılarının Zelensky'nin erken ölümüne yol açabileceğini söylemişti.