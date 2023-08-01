Samanyolu Haber /Gündem / İmamoğlu bu kez gizlemeden görüştü /01 Ağustos 2023 11:50

İmamoğlu bu kez gizlemeden görüştü

CHP’de değişim tartışmaların odağındaki isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile Beylikdüzü’nde bir araya geldi. Kulislere yansıyan İmamoğlu’nun 10 Ağustos’ta yapacağı manifesto öncesi bu isimlerle görüş alışverişinde bulunduğu yönünde.

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Seçim yenilgisinin ardından Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı 'değişim' hareketi başlatan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, daha önce de CHP yönetiminden isimlerle gerçekleştirdiği 'zoom' toplantısıyla gündem olmuştu.

İmamoğlu, dijital ortamdaki zoom toplantısı gibi değil, açıktan yaptığı görüşmeyle gündemde.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin, eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ile bir araya geldi.

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Kulislere yansıyan İmamoğlu’nun 10 Ağustos’ta yapacağı manifesto öncesi bu isimlerle görüş alışverisinde bulunduğu belirtiliyor.

CHP’ye yakınlığıyla bilinen Gazeteci Barış Yarkadaş görüşmeye ilişkin, "Muhtemelen bu işin teknik direktörlüğünde olan Murat Karayalçın, Altan Öymen ve Hikmet Çetin 10 Ağustos çıkışı öncesi bunun altyapısını hazırlayıp bir fikir alışverişinde bulunuyorlar." ifadesini kullandı.


İmamoğlu'nun bir araya getirdiği gruba CHP eski Genel Sekreteri Önder Sav'ın da katılabileceği belirtiyor.

Önder Sav’ın, değişim grubuna hukuk konusunda destek verdiği iddia ediliyor.

"Önder Sav'dan akıl alan Ekrem İmamoğlu'nun arkadaşları ve diğer değişimciler bu işi kotaramayınca Önder Sav'ın kendisi sahaya çıkmaya karar vermiş. Önümüzdeki günlerde Önder Sav bu gruba katılacak" ifadesi kulislere yansıyanlar arasında.
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