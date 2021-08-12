Ankara'da Suriyelilerin ev ve işyerlerine saldırı

Ankara’nın Altındağ ilçesinde, 18 yaşındaki Emirhan Yalçın'ın bıçaklanarak öldürülmesinin ardından, mahallede toplanan yüzlerce kişi Suriyelilerin ev ve iş yerlerini taşladı.





Ankara’nın Altındağ ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi’nde bulunan bir parkta dün gece iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen gerilimde bıçakla yaralanan Emirhan Yalçın (18) kaldırıldığı hayatını kaybetmesi sonrası mahallede toplanan yüzlerce kişi Suriyelilerin ev ve iş yerlerini taşladı.





Bıçaklı yaralanma olayının ardından açıklama yapan Ankara Valiliği, iki kişinin gözaltına alındığını duyurdu.





Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada ise, "Altındağ ilçesinde 10/08/2021 tarihinde bir parkta iki grup arasında yaşanan kavgada silahlı saldırı sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili Cumhuriyet Başsavcılığımızca derhal soruşturma başlatılmıştır. Bu kapsamda gözaltına alınan şüpheli Y.A.A. ve A.M.A., savunmalarının alınmasının ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmışlardır" denildi.





Suriyelilere ait ev ve işyerleri taşlandı





Gerilim artması sonucu mahalleye çok sayıda çevik kuvvet polisi sevk edilirken, mahalleye giriş-çıkışlar sınırlandırıldı. Yalçın’ın hayatını kaybetmesi sonrası mahallede toplanan yüzlerce kişi Suriyelilerin bulunduğu evleri taşladı, işyerlerine saldırdı. Polis kalabalıklaşan grupları dağıtırken, mahallede kalabalığın sokaklarda taşlarla bekleyişi sürüyor.





Ne olmuştu?





Ankara’da çok sayıda Suriyeli mültecinin yaşadığı Battalgazi Mahallesi’ndeki parkta iki grup arasındaki tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Burada yabancı uyruklu bir kişi, Emirhan Yalçın (18) ve Ali Yasin Güler’i bıçakla yaraladı.





Yaralanan Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Güler Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Yoğun bakımda tedavisi süren Yalçın hayatını kaybetti.