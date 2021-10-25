'Ankesörlü cadı avı' devam ediyor

Hizmet Hareketi’ne yönelik soruşturmalar kapsamında Jandarma, Hava, Deniz ve Kara Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen biri tuğgeneral 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli operasyonda bu kişilerden 7’si yakalandı.







LİSTE MİT’TE HAZIRLANDI





Milli İstihbarat Teşkilatı tarafından yapılan çalışmaların ardından, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından operasyon kararı verildi. Operasyonel hat kullandıkları, ankesör, büfe ve sabit hatlardan arandıkları iddia edilen Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilen albay, yarbay, binbaşı, 2 yüzbaşı, 6 üsteğmen, astsubay, 2 uzman jandarma ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen yarbay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen albay, Kara Kuvvetleri Komutanlığından ihraç edilen tuğgeneral ve yüzbaşı olmak üzere 18 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.





7 İLDE OPERASYON BAŞLATILDI





Savcılığın gözaltı kararı sonrası harekete geçen İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İstanbul merkezli 7 ilde operasyon başlattı. Operasyon kapsamında 7 kişi gözaltına alındı. Diğer isimleri arama çalışmaları sürüyor.



