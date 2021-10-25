Samanyolu Haber /Gündem / Yürüme ve denge problemleri artık saklanamayan Erdoğan'a özel ayakkabı /25 Ekim 2021 13:38

Yürüme ve denge problemleri artık saklanamayan Erdoğan'a özel ayakkabı

Saray yalanlasa da AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yaşadığı sağlık problemleri, kullandığı ayakkabıya kadar yansıdı. Erdoğan’ın yürüme ve denge sorunu yaşayanların kullandığı ortopedik ayakkabı giymesi dikkat çekti.

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AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kameralara yansıyan yürüme ve denge problemi, tökezlemeler, konuşmalarındaki duraksama, cümle kuramaması, uyuyakalması gibi rahatsızlıkları kamuoyunun dikkatinden kaçmıyor.

Erdoğan’ın hastalığı konuşulurken, Saray ise hastalık iddialarını Cumhurbaşkanı’nın danışmanlarıyla yürüyerek oynadığı basketbol maçı görüntülerini yayınlıyor. Yürüme ve denge sorunu yaşayan Erdoğan’ın ayakkabı değiştirdiği, artık hastaların  kullandığı ortopedik ayakkabılar kullanmaya başladığı görüldü.

MUHALEFET ERDOĞAN’DAN SAĞLIK RAPORU İSTİYOR

Erdoğan’ın sağlık durumunun iyi olmadığını belirten CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın bağımsız bir kuruluştan sağlık raporu almasını istemişti. Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu Erdoğan’ın sağlık durumunun iyi olmadığına dikkat çekerek, “Şu anda gördüğümüz kadarıyla Allah Teala sağlık afiyet versin derim, Tayyip Bey hakikaten rahatsız, sağlık açısından söylüyorum. Yürümesinden tutun, konuşmasına kadar her noktada o da bir arayışın içinde…” demişti.  Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal da Merkez Bankası’ndaki görevden almalar sonrası “Akıl yitimi değilse bilinçli bir kötülük ve kriz çıkarma niyetinden başka nedir bu!!! Sn Erdoğan’ın muhakeme yeteneğini kaybettiği anlaşılıyor; tıbben kontrolden geçirilmeli!!! Cinnet geçiren birisinin ülkeyi yönetme ehliyetini sorgulamak zorundayız!!!” ifadelerini kullanmıştı.

 
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