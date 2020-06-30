Samanyolu Haber /Gündem / Anket sonuçlarını açıklandı /30 Haziran 2020 20:00

Anket sonuçlarını açıklandı

Korona virüs salgını kapsamında kapalı tutulan, normalleşme adımları ile birlikte de kapılarını açan Alışveriş Merkezleri’nin, havalandırma sistemleri tartışma konusu olmuştu. AVM’lere gidip gitmeme konusunda tedirginlik yaşayan vatandaşların, AVM’ler yerine açık alanlarda dolaşmayı tercih ettiği ortaya çıktı.

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Türkiye’nin önde gelen markalarını çatısı altında bulunduran BMD, üyeleri arasında yaptığı anket çalışması ile perakende sektörünün nabzını tuttu. Anket sonuçlarını değerlendiren Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, dernek çatısı altındaki firmaların yüzde 58’inin 1 Haziran’da yeniden açılan AVM’lerdeki mağazalarında geçen yılki cirolarının yarısına bile ulaşamadıklarını bildirdi. 

Ankette BMD üyelerinden 1-21 Haziran 2020  tarihleri arasında elde ettikleri ciroları geçen yılın aynı dönemi ile kıyaslamalarını istediklerini belirten Öncel, şöyle devam etti:

“BMD’nin toplamda 166 üyesi ve bu üyelere ait 416 markamız var. Anketi 339 markayı bünyelerinde bulunduran 62’si hazır giyim, 25’i ayakkabı firması 133 üyemizle gerçekleştirdik. Katılanların yüzde 11’i AVM’lerdeki mağazalarının geçen yılki cironun yüzde 25’ine bile ulaşamadığını, yüzde 21’i ise yüzde 26 – 35’ini elde edebildiklerini bildirdi. Üyelerimizin yüzde 26’sı, yüzde 36 – 50, yüzde 17’si, yüzde 51 – 60, yüzde 18’i yüzde 61 – 80, yüzde 8’i ise yüzde 81’in üzerinde ciroya ulaştıklarını beyan etti. Sektöre ayna tutan anketten üyelerimizin yüzde 58’inin AVM’lerdeki mağazalarında geçen yılki cirolarının yüzde 50’sine bile ulaşamadıklarını görüyoruz. Yüzde 58’lik grup için ciro ortalaması maalesef yüzde 35’te kaldı. Cadde mağazalarında ise üyelerimizin yüzde 63’ü ortalamada yüzde 70 ciroyu yakalamış görünüyor. Bu da bize müşterilerimizin cadde mağazalarını tercih ettiğini işaret ediyor.  

“ALARM DURUMU VAR DİYEBİLİRİZ”

Mevcut tabloyu sadece geçen yılını aynı dönemi ile karşılaştırmak son derece eksik olur. 15 Mart - 30 Mayıs döneminde hiç satış yapamayan bir işletmenin yazlık stoklarını Haziran - Ağustos döneminde eritebilmesi kesinlikle mümkün görünmüyor. Üzerine bir de indirimle sezona başlanması ve yeni kredilerin faiz yükü eklenince ‘perakende için için alarm durumu var’ diyebiliriz. Önümüzdeki tüm veriler ve perakende ticaretin gerçeği, mevcut durumda tek seçeneğin ciro kirası ve istihdamın devlet tarafından desteklenmesi gereğini ortaya koyuyor. Ciro kirasına dönülmez ‘kazan kazan’ iklimi oluşturulmazsa pek çok markanın yaşama şansı maalesef yok.”
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