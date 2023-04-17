İşte 'Anketlerin Anketi'nin sonuçları

Cumhur ve Millet ittifaklarının cumhurbaşkanı adayları ile iki ittifakın milletvekilleri adaylarının yarışacağı seçimler öncesi çeşitli araştırma şirketlerinin yaptıkları anketler konuşulmaya devam ediyor.





ANKETLERİN ANKETİ





Türkiye Raporu, 7 ayrı araştırma şirketinin Mart ayı verilerine dayanarak "Anketlerin Anketi"nin sonuçlarını paylaştı.





Türkiye Raporu, Avrasya Araştırma, MAK Danışmanlık, Saros, ORC, ADA ve Bulgu araştırma şirketlerinin anket sonuçlarının ortalaması alınarak yapılan hesaplamaya göre, seçimin ikinci tura kalması halinde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 54.6 oyla ipi göğüsleyen isim oluyor. Cumhur İttifakı'nın adayı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yüzde 45.44'te kalıyor.





