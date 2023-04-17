Samanyolu Haber /Gündem / İşte 'Anketlerin Anketi'nin sonuçları /17 Nisan 2023 14:56

İşte 'Anketlerin Anketi'nin sonuçları

14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerine haftalar kala "Anketlerin Anketi"nden çıkan sonuç açıklandı. Anket sonucuna göre Millet İttifakı'nın ortak adayı Kemal Kılıçdaroğlu ikinci turda seçimi kazanıyor.

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Cumhur ve Millet ittifaklarının cumhurbaşkanı adayları ile iki ittifakın milletvekilleri adaylarının yarışacağı seçimler öncesi çeşitli araştırma şirketlerinin yaptıkları anketler konuşulmaya devam ediyor.

ANKETLERİN ANKETİ

Türkiye Raporu, 7 ayrı araştırma şirketinin Mart ayı verilerine dayanarak "Anketlerin Anketi"nin sonuçlarını paylaştı.

Türkiye Raporu, Avrasya Araştırma, MAK Danışmanlık, Saros, ORC, ADA ve Bulgu araştırma şirketlerinin anket sonuçlarının ortalaması alınarak yapılan hesaplamaya göre, seçimin ikinci tura kalması halinde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yüzde 54.6 oyla ipi göğüsleyen isim oluyor. Cumhur İttifakı'nın adayı, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan ise yüzde 45.44'te kalıyor.

Millet İttifakı çatısı altında giren partilerin oy oranı yüzde 38.7'de kalırken Cumhur İttifakı'nın oyu yüzde 40.1'i buluyor.

Yeşil Sol Parti ile Türkiye İşçi Partisi'nin dahil olduğu Emek ve Özgürlük İttifakı ise yüzde 11.3'lük oy düzeyine ulaşıyor.

Hesaplamaya göre Muharrem İnce liderliğindeki Memleket Partisi'nin oyu ise yüzde 3.6'da kalıyor.

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