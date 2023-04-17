S&P'den Türkiye değerlendirmesi: Türk bankaları yüksek risk altında





Büyük merkez bankaları parasal sıkılaşmaya devam ettikçe finansman koşullarının da sıkılaştığını, zayıf likidite ve artan maliyetlerin özellikle gelişmekte olan ekonomileri etkilediğini belirten S&P Global özellikle Mısır, Endonezya, Katar, Tunus ve Türkiye'nin küresel likidite değişikliklerine karşı potansiyel olarak kırılgan ekonomiler olduğunu belirtti.





S&P analistlerinin raporunda "Türk bankalarının artan risk iştahsızlığına, küresel likidite azalmasına ve yüksek finansman şartlarına karşı kırılgan olduklarını değerlendiriyoruz" ifadeleri yer aldı.





Raporda Türk bankalarının son yıllarda konut fiyatlarındaki yükseliş, aşırı genişleyici para politikası gibi ekonomik dengesizliklerle karşı karşıya olduğu belirtildi.





S&P, 2023'te Türk bankalarının kredi zararlarının 2022'deki yüzde 2,8 seviyesinden yüzde 3,2'ye yükseleceğini, 2022 sonunda yüzde 2,2 olan sorunlu kredi oranının yüzde 4-5 aralığında gerçekleşeceğini öngördü. S&P'nin raporunda Türk lirasındaki zayıflığın Türk firmalarının kredibilitesi üzerinde de baskı oluşturduğunu ekledi.