Samanyolu Haber /Gündem / Erdoğan'ın büyükelçi yaptığı Feyzioğlu, kıraathanede AKP'ye oy istedi /17 Nisan 2023 14:34

Erdoğan'ın büyükelçi yaptığı Feyzioğlu, kıraathanede AKP'ye oy istedi

Bir dönem kavgalı olduğu AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın saflarına katılan, ardından da KKTC Lefkoşa Büyükelçiliğine atanan Metin Feyzioğlu, görevi gereği yasalara aykırı olduğu halde AKP'ye oy istedi.

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Türkiye Barolar Birliği (TBB) seçimlerini kaybetmesinin ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından KKTC Lefkoşa Büyükelçiliğine atanan Metin Feyzioğlu, AKP için kıraathanede oy istedi.

Kıraathanede yaptığı konuşmada CHP’yi eleştiren Feyzioğlu, “PKK’ya devlet kurmasın diye yaptığımız askeri harekata ana muhalefet partisi ve HDP, birlikte ‘hayır’ oyu verdi. ‘Suriye ve Irak’ta askerin ne işin var, çekin askeri’ diyorlar” dedi.

Feyzioğlu'nun görüntülerini paylaşan eski hakim Tacan Reynar, yasa gereği Türkiye’deki siyasi partilerin KKTC’de çalışma yapamayacağını vurguladı.

ERDOĞAN İLE ‘EDEPSİZLİK’ TARIŞMASI
Bir dönemin 'sıkı muhalifi' Metin Feyzioğlu, 2014 yılında Türkiye Barolar Birliği Başkanı olarak görev yaptığı dönemde AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaşadığı "edepsizlik" tartışmasıyla gündeme gelmişti.

Feyzioğlu, o dönemde AKP'nin hukuksuz uygulamalar yaptığı belirterek eleştirdiği bir konuşma yapmış, Erdoğan ise "Yanlış konuşuyorsun" diyerek müdahale etmişti. Bunun üzerine Feyzioğlu, Erdoğan'a "Neyi yanlış konuşuyorum sayın Başbakan'ım?" sorusunu sormuştu. Erdoğan ise "Böyle bir edepsizlik olmaz ki" şeklinde tepki vermiş ve töreni terk etmişti.
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