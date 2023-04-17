Samanyolu Haber /Teknoloji / Elon Musk'dan bomba ifşaat: Twitter’daki DM’lere ABD hükümetinin tam erişimi var /17 Nisan 2023 14:16

Elon Musk'dan bomba ifşaat: Twitter’daki DM’lere ABD hükümetinin tam erişimi var

Elon Musk, ABD hükümetinin Twitter’daki DM’lere tam erişimi olduğunu açıkladı

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Twitter CEO’su Elon Musk, ABD hükümetinin sosyal medya platformundaki özel mesajlara ‘tam erişime sahip olduğunu’ iddia etti. Musk infiale neden olan ifadeyi, bu akşam ABD’de yayınlanacak olan Fox News talk show sunucusu Tucker Carlson ile yaptığı bir röportajda kullandı. Carlson, röportajın bir kısmını Twitter’da paylaştı.

Elon Musk, geçtiğimiz aylarda Twitter’da DM’lere şifreleme getirilmesi gerektiğini söylemişti. 


Ekim 2022’de Twitter’ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, ABD’nin Fox News kanalında yayınlanan ‘Tucker Carlson’la Bu Gece’ programına konuk oldu. Tucker Carlson, Musk ile yaptığı röportajdan kısa bir kesiti ön gösterim olarak paylaştı. Paylaşımda Musk, ABD hükümetinin kullanıcılar arasındaki özel doğrudan mesajlar (DM’ler) dahil olmak üzere sosyal medya platformundaki her şeye tam erişimi olduğunu söylüyor. Ancak bundan kendisinin haberinin olmadığını anlatıyor.

Musk’ın, “Çeşitli devlet kurumlarının Twitter’da olup biten her şeye etkin bir şekilde tam erişim derecesi aklımı başımdan aldı. Bunun farkında değildim.” demesi üzerine moderatör Tucker Carlson “Bu, insanların DM’lerini içeriyor mu?” diye soruyor. Musk ise “Ah, evet,” diye cevaplıyor.
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