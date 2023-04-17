Çin Savunma Bakanı Moskova’da

SAMANYOLUHABER.COM - MOSKOVA









Putin, resmi temaslarda bulunmak üzere Moskova’ya gelen Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Li Şangfu’yu kabul etti. Görüşmede Rusya Savunma Bakanı Şoygu’da hazır bulundu.





Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Putin’in Çin Savunma Bakanı Li Şangfu ile çalışma toplantısında bir araya geldiğini söyledi.





Rusya Savunma Bakanlığı daha önce Çin Savunma Bakanı Li Şangfu'nun, martta göreve atanmasının ardından ilk yurt dışı ziyaretini 16-18 Nisan'da Rusya'ya yapacağını duyurmuştu.





Çinli Bakan, Putin’in kabulü sonrası Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi ve iki ülke arasındaki savunma ilişkilerini görüştü.





Putin: Donana kuvvetleri savaşa hazır olmalı





Fakat Putin, Çin Savunma Bakanı ile görüşme yaptıktan bir süre sonra Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile daha önceden planlanmayan ani bir görüşme gerçekleştirdi.





Pasifik Filosunun savaşa hazır olmasının önemini vurgulayan Putin, Şoygu’ya deniz filolarının her türlü çatışmada her hangi bir yönde kullanılabileceğini söyledi.





Silahlı kuvvetlerin kullanımına yönelik mevcut önceliklerin Ukrayna yönünde olduğunu ancak kimsenin donanma filolarını geliştirme görevini iptal etmediğine vurgu yapan Putin, Rus Donanması’nın "ayrı bileşenler halindeki" kuvvetlerinin çatışmalarda her yönde kullanılabileceğini söyledi.





Kremlin’deki görüşmede Putin’e Pasifik Filosunun ani denetimi hakkında bilgi verildi. Şoygu, 14 Nisan'dan bu yana yürütülen Pasifik Filosunun ani denetiminde filonun her türlü savaşa hazırlıklılık durumunun test edildiğini, Pasifik Filosunun teftişiyle 25 binden fazla askeri personel, 167 savaş gemisi ve 12 denizaltı, 89 uçak ve helikopter dahil olmak üzere çok sayıda destek gemisinin control edildiğini söyledi.