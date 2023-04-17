Rusya ve Hindistan'dan ABD'yi kızdıracak hamle

Rusya Başbakan Yardımcısı Denis Manturov, Hindistan ve Rusya’nın iki ülke arasındaki yatırımları garanti altına alacak serbest ticaret anlaşması yapmayı değerlendirdiklerini açıkladı.







Manturov Yeni Delhi’de Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar ile görüştü.





Yeni Delhi’deki bir etkinlikte konuşan Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar, hükümetinin Rusya Ticaret ve Sanayi Bakanı Denis Manturov’un ikili yatırım garantisi getireceğini söylediği bir ticaret anlaşması için ön anlaşma içinde olduğunu söyledi.





Diğer bir yandan Hindistan, Moskova’nın “özel bir askeri operasyon” olarak tanımladığı Ukrayna’nın Rusya’yı işgalini açıkça kınamadı ve diyalog yoluyla barışçıl bir çözüm çağrısında bulundu.





RUSYA HİNDİSTAN’DAN MAKİNE İTHALATINI ARTIRMAK İSTİYOR

Sözcü'de yer alan habere göre geçen ay Irak’ın yerini alarak Hindistan’ın en büyük ham petrol tedarikçisi olan Rusya, Hindistan’a 31 Mart’a kadar yaptığı toplam ihracatı neredeyse 4 kat artırarak 46.33 milyar dolara ulaştırdı.





Rusya Başbakan Yardımcısı Manturov ise Rusya’nın ticaret dengesini iyileştirmek için Hindistan’dan makine ithalatını artırmak istediğini söyledi.





Reuters kasım ayında, Batı yaptırımları Moskova’nın ana sanayileri çalışır durumda tutma kabiliyetini baltaladığından, Rusya’nın potansiyel olarak otomobiller, uçaklar ve trenler dahil olmak üzere kilit sektörler için Hindistan’dan 500’den fazla ürün ithal etmeye çalıştığını kaydetmişti.





Hindistan da, on yıllardır Hindistan’ın en büyük askeri teçhizat tedarikçisi ve Hint ilaçları için dördüncü en büyük pazarı olan Rusya ile büyüyen ticaret açığını daraltmayı hedefliyor.