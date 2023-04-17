Samanyolu Haber /Dünya / Covid 19 aşısına dava açtılar, rekor tazminat kazandılar /17 Nisan 2023 15:35

Covid 19 aşısına dava açtılar, rekor tazminat kazandılar

Dünyada 6 milyondan fazla insanın ölümüne sebep olan corona virüsü salgınına karşı geliştirilen aşıyı olduktan 4 gün sonra ölen bir kişinin ailesine 169 bin dolar tazminat ödendi.

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2019 yılının son haftalarında hayatımıza giren ve küresel bir salgın halini alan corona virüsü 6 milyondan fazla insanı öldürürken, bu hastalığa karşı birçok şirket Covid-19 aşısı geliştirdi.

O dönemde Covid-19 aşıları ile ilgili birçok komplo teorisi ortaya atılırken bugün dikkat çekici bir gelişme yaşandı…

Singapur’da 13 Aralık 2021’de corona virüsü hatırlatma aşısı olduktan dört gün sonra yaşamını yitiren Madam Ontal Charlene Vargas isimli kadının ailesine tazminat ödenmesine karar verildi.

Yapılan duruşmada Singapur Sağlık Bakanlığı’nın Vargas’ın ailesine 169 bin dolar (3.2 milyon TL) ödenmesine karar verildi. Mahkemede ifade veren adli tabip, Vargas’ın ölüm nedenini miyokardit (kalpte iltihaplanma) olarak açıkladı. Yapılan açıklamada, Covid-19 aşısının ölüme sebebiyet verme ihtimalinin olduğu da kayıtlara geçti.

İLK İKİ AŞIDA YAN ETKİSİ OLMAMIŞTI
43 yaşındaki Vargas, BioNTech ve Pfizer’ın geliştirdiği Comirnaty isimli aşının hatırlatma dozunu 9 Aralık 2021’de olmuş, aşı olduktan sonraki 42 dakika boyunca klinikte gözlem altında tutulmuştu. Fakat Vargas ertesi gün kötü hissetmiş ve hastaneye taksi ile gitmişti. Kadında ya da ailesinde daha önce bir kalp rahatsızlığı olmadığı belirtilmişti.

Vargas’ın BioNTech’in ilk ve ikinci dozlarında yan etki yaşamadığı da açıklanmıştı. Vargas’ın sağlık durumu 12 Aralık’ta kötüleşmişti. Vargas 13 Aralık’ta yaşamını yitirmişti.
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