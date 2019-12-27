Ankette birinci çıktı

Büyükşehirler içinde en başarılı isim İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olurken, ilçe belediye başkanları sıralamasında AKPli Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu ilk sırada yer aldı.





SONAR araştırma şirketi 5-15 Aralık günleri arasında, Türkiye İstatistik Kurumu verilerine dayanarak 10 büyükşehirde ve İstanbul'un 30 ilçesinde 'Büyükşehir ve İstanbul İlçe Belediye Başkanları Performans Araştırması' yaptı.





Görev sürelerinin 8 ayı tamamlandıktan sonra 10 büyükşehir belediye başkanı kendi seçmenleri nezdinde, İstanbul'un da ilçe belediye başkanları hem kendi seçmenleri ve hem de İstanbul genelinde sorgulandı.





Büyükşehir Belediye Başkanları İlk 5





'Büyükşehir Belediye Başkanınızı genel olarak düşündüğünüzde başarılı buluyor musunuz?' sorusuna verilen yanıtlar ve oy oranları şöyle:





İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Yüzde 61.7

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay: Yüzde 60.2

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer: Yüzde 58.2

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin: 56.7

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Yüzde 54.4

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül: Yüzde 53.9

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün: 51.6

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın: 51.1

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek: 49.3

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş: 47.6





İstanbul ilçe belediye başkanlarının başarı sıralaması





Araştırmada 'İlçe Belediye Başkanınızı başarılı buluyor musunuz?' sorusuna verilen yanıtlar da şöyle:





Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu: Yüzde 73.3

Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç: Yüzde 60.2

Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz: Yüzde 56.6

Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel: Yüzde 55.1

Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Fırat Çalık: Yüzde 54.8

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi: Yüzde 53.9

Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin: Yüzde 53.8

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat: Yüzde 53.1

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: Yüzde 52.6

Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi: Yüzde 51.6