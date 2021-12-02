Kanser hastası Veysel Alıcı tahliye edildi

SAMANYOLUHABER



15 Temmuz kontrollü darbe girişiminden sonra tutuklanan ve kanser hastası olduğu halde uzun süredir tutuklu bulunan Veysel Alıcı tahliye edildi.





EŞİ, 'CEZAEVİNDE ÖLMESİNİ İSTEMİYORUM' DEMİŞTİ







2 Şubat 2021'den beri Konya E Tipi Kapalı Cezaevinde tutuklu olan lenf kanseri Veysel Alıcı cezaevinde zor günler geçiriyor. Iki ay karantina hücresinde kalan Veysel Alıcı, 18 kişilik koğuşta 50 kişiyle birlikte tutuluyordu.







Kanser gibi zor bir hastalığın yanı sıra kalp sorunları da olan AlıCI, sabahları kalktığında vücudunda aşırı derece şişlik bulunuyor. ellerini kuilanamıyor.







CEZAEVİNDEKİ KANSERLİ HASTALARDAN BAZILARININ İSİMLERİ ŞÖYLE:





İnsan Hakları Derneği’nin 31 Mart 2020’de açıkladığı rapora göre Türkiye cezaevlerinde 590’ı ağır hasta olmak üzere toplam 1564 hasta mahpus bulunuyor. Kanser gibi ölümcül bir hastalıkla mücadele eden birçok hasta mahpus da var. Bold Medya’nın araştırmasına göre Temmuz 2016’dan bu yana yaklaşık 50 kişi cezaevlerinde kanser olduktan sonra hayatını kaybetti.



Gülden Aşık (Bandırma), Fatımatüzzehra Babacan (Afyon), HDP eski milletvekili Hatice Kocaman (Diyarbakır), Ahmet Polat Önel (Kandıra), Yusuf Özmen (Erzurum), Abdülaziz Örpek (Diyarbakır), Ahmet Karakuş (Manisa), Rıdvan Yıldız (Silivri), Yasin Akaslan (Kırıkkale) bilinen tutuklu kanser hastalarından bazıları.

