Samanyolu Haber /Gündem / Lütfi Elvan'ın istifası dünya medyasında : Ekonomik ortodoksinin son kalan sesiydi /02 Aralık 2021 13:43

Lütfi Elvan'ın istifası dünya medyasında : Ekonomik ortodoksinin son kalan sesiydi

FT, Elvan için ekonomik ortodoksinin kalan son sesi derken, Bloomberg, Elvan'ın faiz indirimlerine karşı olduğunu, Reuters yönetimdeki hızlı devirlerin güvensizliği tetikleyeceğini belirtti.

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Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararıyla Lütfi Elvan'ın görevden ayrılıp Nureddin Nebati'nin Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine gelmesi dış basında da yankı buldu.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan atama kararına göre, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan görevden affını istedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu talebi kabul etti ve yerine Elvan'ın yardımcısı Nureddin Nebati'yi atadı.

Konu ile ilgili çeşitli analizlere yer veren dış basında Lütfi Elvan’ın geleneksel ekonomi politikalarının hükümet içindeki son savunucusu olduğu belirtildi. Financial Times (FT) Lütfi Elvan için ‘ekonomik ortodoksinin kalan son sesi’ derken, Bloomberg Lütfi Elvan’ın faiz indirimlerine karşı olduğunu, Reuters ise ekonomi yönetimindeki hızlı devirlerin güvensizliği tetikleyeceğini belirtti.

FT: EKONOMİK ORTODOKSİNİN SON SESİ GİTTİ

Financial Times haberi, “Maliye Bakanı istifa etti ve yerine, liradaki keskin bir düşüşün ortasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sadık olan biri geldi. Erdoğan’ın kabinesinde ekonomik ortodoksluğun son kalan sesi olarak görülen Lütfi Elvan, görevden ayrıldı” ifadeleriyle duyurdu.

Nebati’nin düşük faiz politikasını savunduğu hatırlatılan haberde, bu politika nedeniyle liranın büyük değer kaybettiği belirtilerek, “Bu yaklaşım, kontrolden çıkmış enflasyona ve finansal istikrarsızlığa neden olma riski taşıdığı için ekonomistlerin çeşitli uyarılarına yol açtı” denildi.

Analizde, “Elvan, iş dünyası tarafından saygı görmesine rağmen, son aylarda giderek daha fazla izole edilmiş olarak görülüyordu” ifadelerine de yer verildi.

BLOOMBERG: ELVAN FAİZ İNDİRİMLERİNE KARŞIYDI

ABD merkezli finans ajansı Bloomberg ise yayımladığı analizde, “Erdoğan, para birimini zayıflatan ve enflasyonu ateşleyen agresif faiz indirimleri nedeniyle yönetimde derinleşen çatlakların ortasında aniden maliye bakanını değiştirdi” dedi.

Nebati’nin eski bakan Berat Albayrak’a yakın olduğu hatırlatılan haberde ayrıca Bloomberg’e konuşan kaynaklar, Lütfi Elvan’ın faiz indirimlerine karşı olduğu yönünde bilgi verdi.

REUTERS: SON PİYASA DOSTU TEKNOKRAT

İngiliz haber ajansı Reuters’ta yer alan haberde de FT’ye benzer bir analiz yer aldı. Analizde, “Erdoğan, hükümette ortodoks politikaya bağlı kalan son üst düzey yetkili Lütfi Elvan’ın istifasının ardından Perşembe günü Nureddin Nebati’yi hazine ve maliye bakanı olarak atadı” denildi.

Haberde son yıllardaki Ekonomi ve Maliye Bakanlığı’nda ve Merkez Bankası’ndaki değişiklikler için ‘güvenilirliği zedeleyen hamleler’ yorumu yapıldı. Ayrıca, “Bu ayrılık, Erdoğan’ın son 2 yıl içinde üç merkez bankası yöneticisini aniden görevden alması da dahil olmak üzere, üst düzey ekonomik pozisyonlardaki hızlı devrin sonuncusu. Bu hamlelerin politika oluşturmanın güvenilirliğini zedelediği görülüyor” denildi.

Son olarak Elvan’ın Naci Ağbal ile birlikte, ortodoks ekonomi politikalarına yönelen piyasa dostu teknokratlardan olduğu belirtildi.
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