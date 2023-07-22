Antalya’da butik otelde yangın faciası: 2 turist öldü, 12 kişi yaralandı

TR724'te yer alan habere göre Muratpaşa ilçesi tarihi Kaleiçi Barbaros Mahallesi Hesapçı Sokak’ta, 3 katlı bir butik otelde saat 03.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etti.



Otelde bulunanlar tahliye edilirken yangında Lübnan uyruklu turistlerden Dory Mhomma ve Viviane Saad ölürken 2’si ağır 12 kişi ise yaralandı.



Yaralılar sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yangında hayatını kaybeden turistlerin cenazeleri Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.



Yetkililer yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlattı.