Samanyolu Haber /Dünya / Hindistan'da sel felaketi: İnsanlar sularda sürüklendi /22 Temmuz 2023 16:02

Hindistan'da sel felaketi: İnsanlar sularda sürüklendi

Hindistan’da aşırı yağışlar felakete yol açtı. Araçlarla beraber insanlar da sularda sürüklendi.

SHABER3.COM

Yeniçağ'da yer alan habere göre Hindistan'da aşırı yağışlar sele neden oldu.

Racastan, Uttar Pradeş kentlerinde yağışlar sonrası sel suları insanları, hayvanları sürükledi.

Suyla sürüklenen bir otobüsün üzerinde mahsur kalan vatandaşlar ise, diğer vatandaşların uzattığı halata tutunarak kurtarılmıştı.

Öte yandan Raigad ilçesindeki 50 haneli köyde dün gece 17 ev toprak altında kaldı.

Toprak kayması nedeniyle 22 kişi hayatını kaybetti.

Ayrıca Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'nin Şehir Sağlığı Departmanı, yağışlı mevsimlerde su yoluyla bulaşan hastalıklara yakalanma riskinin arttığını bildirerek halkı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ülkenin kuzey kesiminde yer alan Yamuna Nehri’nin taşması sonucu Tac Mahal'u su bastı. Turistlerin büyük ilgisini çeken tarihi yapının arka bahçesi sular altında kaldı.

Yerel yetkililer, nehrin taşması sonucu Sel sularının son olarak 45 sene önce Tac Mahal’in duvarlarına ulaştığını ifade etti.
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