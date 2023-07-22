Beyoğlu’nda taksici dehşeti

Sözcü'de yer alan habere göre İstanbul Taksim Tarlabaşı'nda dün sabah bir turist kadın bir taksiciden öldüresiye rayak yedi. Görgü tanıklarının ifadesine göre, taksi ücreti için kadın yolcunun verdiği parayı kimin bozdurması gerektiğiyle ilgili tartışma çıktı.



Yabancı kadın yolcu ile sürücü market önünde araçtan inerek tartışmaya devam etti.



Yolcunun araç camına vurması üzerine taksici de kadına saldırdı.



Araç etrafında yaşanan kovalamaca sonrası taksici yakaladığı kadını darp etti.



O anlar çevredekiler tarafından görüntülenirken güvenlik kamerasına da yansıdı. Taksici olay sonrası uzaklaştı.



Polis olayla ilgili çalışma başlatırken İBB ise, Tarlabaşı’nda kadın yolcusunu darbeden taksi şoförünün çalışma izninin iptal edildiğini açıkladı. Ayrıca aracın çalışma ruhsatı askıya alındı.



