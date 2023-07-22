Mbappe için Suudiler devrede! Çılgın teklif hazırlığı…

Sözcü.com.tr'de yer alan habere göre Suudi Arabistan Krallığı, Paris Saint-Germain’in yıldızı Kylian Mbappe’yi Al-Hilal’e transfer etmek istiyor ve devasa bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.



Foot Mercato’ya göre; PSG, Barcelona’dan Neymar’ı 2017’de transfer ettikleri rekor düzeydeki transfer bedelini aşacak bir teklif alacak.



Mbappe, 2017’de Fransa başkentine Monaco’dan kiralık olarak geldi ve 12 ay sonra 180 milyon Euro ücret karşılığında satın alma zorunluluğuyla transfer edildi. Bu transfer, o zaman 19 yaşındaki futbolcuyu futbol tarihinin en pahalı genç oyuncusu yapmıştı.



MBAPPE SABIR TAŞINI ÇATLATTI



2022 ilkbaharında, Parc des Princes’deki beş yıllık sözleşmesi sona ererken, Mbappe’nin Real Madrid için imza atacağı görülüyordu, ancak şok bir U-dönüşü yapıp PSG ile 2024’e kadar sözleşme uzattı.



Ancak Mbappe zaten Katarlı işverenlerine gelecek yaz ayrılma planlarını bildirmişti. Buna rağmen Mbappe’ye 10 yıllık ve toplamda 1 milyar Euro değerinde sözleşme öneren PSG, Fransız futbolcunun bu teklifi reddetmesiyle şok yaşadı.



Bu sezon öncesi takıma katılması için son tarih olan 15 Temmuz’da sözünü yerine getirmeyen Mbappe, Japonya’ya düzenlenen tur kadrosuna dahil edilmedi ve Fransa basını yıldız futbolcunun satılığa çıkartıldığını duyurdu.

MBAPPE’YE 400, PSG’YE 200 MİLYON EURO



Fransa’daki Foot Mercato, Suudi Arabistan Krallığı, Kamu Yatırım Fonu aracılığıyla ülkenin en büyük dört kulübünün kontrolüne sahip olduğunu ve 24 yaşındaki Mbappe’ye Al-Hilal’e katılması için büyük bir teklif yapmaya hazır olduğunu açıkladı.



Fransız medyası RMC Sport’a göre; eski Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus’un görev yaptığı Al Hilal, Paris kulübünün en çok gol atan futbolcusuna iki yıl için 400 milyon Euro teklif etmeyi düşünüyor. PSG ile sözleşmesinin son yılına giren Mbappe için 200 milyon Euro bonservis ödemeye razı olan Al-Hilal, Fransız kulübüyle anlaşsa da son söz Mbappe’de olacak.



Al-Hilal, Lionel Messi’ye 500 milyon Euro değerinde bir teklif yapmasına rağmen, Arjantinli futbolcu kariyerine ABD takımlarından Inter Miami’de devam etme kararı vermişti.



MBAPPE’NİN PLANI



Ancak, şu anda Foot Mercato’nun bildirdiği gibi, Mbappe, PSG ile sözleşmesini tamamlamak ve en azından 30 Haziran 2024’e kadar kalmak istiyor.



Bu, ona PSG’den yüksek bir sadakat bonusu kazandıracak. MARCA bu sadakat bonusunun 170 milyon Euro olduğunu yazmıştı. Ve ardından 2024-2025 sezonu öncesinde yeni kulübünden önemli bir imza parası alabilecek.



Sky Sports’a göre, PSG, bu kulübün Real Madrid olacağına inanıyor, ki bu durumda Madrid’in, Mbappe’yi bir kez daha kaçırmamak için nakit bir teklif ile gelmesi gerekebilir.