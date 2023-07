Akdeniz ısınıyor, tuzluluk oranı artıyor

DW Türkçe'de yer alan habere göre İspanyol deniz araştırmaları enstitüsü ICM- CSIC'nin, Denizclilik Bilimi ve Mühendisliği dergisinde yayınlanan bir araştırmasına göre, Akdeniz'in deniz suyu sıcaklığı bir yandan sürekli yükselirken, diğer yandan bu sudaki tuzluluk oranı da giderek artıyor.



İklim değişikliği nedeniyle su sıcaklığının Akdeniz'de her 100 yılda bir ortalama iki derece ısındığını ortaya koyan araştırma, örneğin Barcelona yakınlarındaki Costa Brava açıklarında su sıcaklığının, aynı zaman diliminde üç derece arttığını kanıtladı. Söz konusu araştırmadan elde edilen bilgiler, farklı su derinliklerinden toplanan son 30 yılın verilerine dayanıyor.



Araştırma raporunda, Akdeniz'in tuzluluk miktarının, nehirlerden karışan sudan daha fazla suyun buharlaşması nedeniyle örneğin Atlas Okyanusu'ndan daha fazla olduğu belirtildi. Çalışma ayrıca deniz seviyesinin her yıl ortalama 2,8 milimetre arttığını ve bu artışın 1990'lardan beri hızlandığının gözlemlendiğini ortaya koydu.

Yeni türler Akdeniz'deki biyoçeşitliliği tehdit ediyor



Su sıcaklığı ve tuzluluk oranındaki bu artış, Akdeniz'deki biyoçeşitlilik açısından da bir tehdit olarak görülüyor. Çevre kuruluşu WWF (Dünya Doğayı Koruma Vakfı), Akdeniz'de suların ısınmasıyla, bu denizin yabancısı olan yaklaşık bin tür canlının, burada yaşamaya başladığını ve bu türlerin her yıl biraz daha Akdeniz'in kuzeyine ve batısına yayılarak, buradaki Akdeniz'e özgü canlıları yerinden etme tehdidi yarattığına dikkat çekti.



Araştırma ayrıca, adriyatik mersin balığı ve derin deniz kardinal balığı gibi bazı yerel türlerin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Ayrıca çoğalan deniz anası kitlelerinin balıkçılara ve tatilcilere sorun yarattığı belirtilirken, iklim krizininağır hava şartları oluşma riskini giderek artırdığı vurgulandı.