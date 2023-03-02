Samanyolu Haber /Gündem / Antep fıstığının tanesi 1.5 TL oldu: Asgari ücretle 5671 adet alınıyor /02 Mart 2023 12:27

Antep fıstığının tanesi 1.5 TL oldu: Asgari ücretle 5671 adet alınıyor

Antep fıstığının kilosu 520 TL olunca vatandaş fıstığın tadına bile bakamaz hale geldi. Tanesi 1.5 TL'ye denk gelen Antep fıstığı üretiminde dünya genelinde, ülkemiz 3. sırada yer alıyor.

Antep fıstığının tanesi 1.5 TL

TÜİK’in resmi rakamlarına göre, Ocak ayı itibariyle enflasyon %57,68 olarak açıklandı.

Antep fıstığının kilosunun 520 Türk Lirası (TL) dolaylarına ulaşması vatandaştan tepki topladı.

Resmi enflasyon rakamlarıyla çarşı-pazar-market fiyatlarının uyuşmaması gözlerden kaçmıyor.

Sosyal medyada viral olan bir videoda, vatandaş 2 adet Antep fıstığının 3 TL'ye denk gelmesi üzerine 2 adet Antep fıstığı almaktan bile vazgeçmek zorunda kalıyor.

İHE'de satılan ekmeğin tane fiyatı da 3 TL.

Bu hesaba göre, İstanbul'da 2023 Mart'ı itibariyle, 2 adet Antep fıstığı ile 1 adet halk ekmek aynı fiyata denk düşüyor.

Ayrıca, dünya genelinde, Türkiye, ABD ve İran’ın ardından Antep fıstığı üretiminde 3. sırada yer alıyor. İhracat sıralamasında da ilk 10'da yer alıyor.
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