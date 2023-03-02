Antep fıstığının tanesi 1.5 TL oldu: Asgari ücretle 5671 adet alınıyor

TÜİK’in resmi rakamlarına göre, Ocak ayı itibariyle enflasyon %57,68 olarak açıklandı.





Antep fıstığının kilosunun 520 Türk Lirası (TL) dolaylarına ulaşması vatandaştan tepki topladı.





Resmi enflasyon rakamlarıyla çarşı-pazar-market fiyatlarının uyuşmaması gözlerden kaçmıyor.





Sosyal medyada viral olan bir videoda, vatandaş 2 adet Antep fıstığının 3 TL'ye denk gelmesi üzerine 2 adet Antep fıstığı almaktan bile vazgeçmek zorunda kalıyor.





İHE'de satılan ekmeğin tane fiyatı da 3 TL.





Bu hesaba göre, İstanbul'da 2023 Mart'ı itibariyle, 2 adet Antep fıstığı ile 1 adet halk ekmek aynı fiyata denk düşüyor.





Ayrıca, dünya genelinde, Türkiye, ABD ve İran’ın ardından Antep fıstığı üretiminde 3. sırada yer alıyor. İhracat sıralamasında da ilk 10'da yer alıyor.