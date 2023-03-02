Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerin ardından Kızılay'dan çadır satın almasıyla gündeme gelen AHBAP'ın kurucusu Haluk Levent, İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programına bağlandı. Levent bağlandığı yayında ilk kez AHBAP'ın aldığı yardımların meblağını açıkladı.





Halk TV'de İsmail Küçükkaya ile Yeni Bir Sabah programına bağlanan AHBAP kurucusu Haluk Levent, depremin 25'inci gününde gündeme dair açıklamalarda bulundu. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in katıldığı yayına bağlanan Levent, şunları söyledi: "Şu anda konteynerler yerleşiyor. Yarından itibaren vatandaşların geçişi yapılacak. Değerli milletvekilimiz yanılmış olabilir. Kızılay çadırları konusunda daha önce belirtmiştim. Bu çadırlar sadece AHBAP'a satılmadı. Üç dört kuruluşa satıldı. AHBAP bunu gördü ve hemen aldı bu konuda doğru yaptığımızı düşünüyoruz. Burada insanlar ölüyordu. Donuyorlardı. İnsanlar ölülerini dahi taşıyamıyorlardı. Evet AFAD gelmiş ama eksik çok, yetişemiyor kimse. Burada insanlara çadır lazım, ben çadır bulamıyorum bazıları istismar edip çadırları stoklamış. Söylediğimiz çadırlar ancak bugün geldi ancak Kızılay'dan alınan çadırlar hemen vardı. Benim o anda Kızılay'danmış şundanmış bundanmış deme lüksüm yoktu. Ben Kızılay'ın satış yaptığını öğrendim ve o an bunu sorgulayacak zamanım yoktu."





"Hemen alın" dedim

İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Levent, Kızılay'ın çadır satışı yaptığını internetten gördüklerini ifade ederek, "Trendyol'da dahi görülmüş. İnanamadık önce ama onu sorgulamak için zaman yoktu. Ben de hemen diyerek eğer bunlar kışlık çadırlarsa üçe beşe bakmayın hemen alın dedim" ifadelerini kullandı.





Levent, çadır bulduktan sonra TIR bulamadıklarını ifade ederek, "TIR'ları da ayarlamak için de birkaç saat harcadık. Sevgili arkadaşım Mahsun Kırmızıgül de Adıyaman'da AHBAP'ların yanındaydı oradan dağıtmaya başladık" dedi.