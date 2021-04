AP, Kobanê davasına gözlemci gönderilmesini istedi

HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın da aralarında bulunduğu 108 siyasetçinin yargılandığı Kobanê davasının izlenmesi gerektiğini ifade eden parlamenterler, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut’a bir mektup göndererek Ankara’da pazartesi günü görülecek dava için bir AB gözlemcisi atanmasını talep etti.







Ankara’da geçtiğimiz günlerde AB ile Türkiye arasındaki protokol krizine dikkat çekilen mektupta, AB’nin Türkiye’nin şiddet eğilimli otoriter dönüşümüne karşı sessiz kalamayacağını dile getirdi.





Parlamenterler Kobanê olayları sırasındaki gösterilerin DAİŞ’e karşı savaşırken yaşamını yitirenleri anma amacını taşıdığını ve gösterilere sadece HDP üyelerinin değil, geniş halk kesimlerinin katıldığını belirtti.





Çağrıya imza atan parlamenterler şunlar:





Massimiliano SMERIGLIO, MEP S&D Alviina ALAMETSÄ, MEP Greens/EFA François ALFONSI, MEP Greens/EFA Pernando BARRENA, MEP The Left Brando BENIFEI, MEP S&D Malin BJÖRK, MEP The Left Antoni COMÍN I OLIVERES, MEP NA Gwendoline DELBOS-CORFIELD, MEP Greens/EFA Özlem DEMIREL, MEP The Left Sylvie GUILLAUME, MEP S&D Hannes HEIDE, MEP S&D Eva KAILI, MEP S&D Petra KAMMEREVERT, MEP S&D Stelios KOULOGLOU, MEP The Left Pierfrancesco MAJORINO, MEP S&D Erik MARQUARDT, MEP Greens/EFA Costas MAVRIDES, MEP S&D Martina MICHELS, MEP The LeftAlessandra MORETTI, MEP S&D Demetris PAPADAKIS, MEP S&D Dimitrios PAPADIMOULIS, MEP The Left Giuseppina PICIERNO, MEP S&D Manu PINEDA, MEP The Left Giuliano PISAPIA, MEP S&D Clara PONSATÍ OBIOLS, MEP NA Carles PUIGDEMONT I CASAMAJÓ, MEP NA Sira REGO, MEP The Left Andreas SCHIEDER, MEP S&D Guenther SIDL, MEP S&D Patrizia TOIA, MEP S&D Nikolaj VILLUMSEN, MEP The Left Bettina VOLLATH, MEP S&D Miguel URBÁN CRESPO, MEP The Left Salima YENBOU, MEP Greens/EFA